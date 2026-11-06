Santiago Peña pidió 72 horas para defenderse, pero el Senado rechazó su planteo

"En 12 horas no se puede analizar una acusación de 300 fojas", sostuvo Peña al fundamentar su solicitud de prórroga Foto: @SantiPenap en X

Qué argumentó Santiago Peña para pedir una prórroga

El mandatario consideró que el procedimiento debía garantizar las condiciones necesarias para ejercer su derecho a defensa. En ese sentido, remarcó que necesitaba tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza, revisar las pruebas y preparar una respuesta a los cuestionamientos.

"En 12 horas no se puede analizar una acusación de 300 fojas", sostuvo Peña al fundamentar su solicitud. Además, en el escrito también advirtió que un plazo inferior a 12 horas no cumple con las garantías que corresponden a un proceso del que puede derivar una sanción.

Por ese motivo, solicitó formalmente que se le concedieran 72 horas adicionales para presentar sus argumentos y ofrecer las pruebas correspondientes. Pese al planteo, el Senado rechazó la solicitud y mantuvo el avance del juicio político.

Cronología de la crisis política que sacude a Paraguay

El proceso contra Peña se desencadenó luego de la crisis financiera de Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, cuya situación generó preocupación entre millones de usuarios y ahorristas.

El caso provocó fuertes cuestionamientos políticos por los presuntos vínculos de Peña con el grupo empresarial al que pertenece la entidad bancaria.

En medio del escándalo, Peña anunció el jueves su renuncia a la Presidencia de Paraguay. Sin embargo, el Congreso no llegó a tratarla por falta de quórum, por lo que su dimisión no fue aceptada y el mandatario continúa formalmente en funciones.

La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad impulsar el juicio político en su contra. Posteriormente, el Senado comenzó a avanzar con el procedimiento para determinar su responsabilidad política.

La situación mantiene al país en un escenario de fuerte incertidumbre institucional, mientras continúan los reclamos de los ahorristas afectados por la crisis bancaria.