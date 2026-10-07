Pena de muerte: Christa Pike sobrevivió a una ejecución fallida, volvió a hablar y conmociona a Tennessee

Es el segundo intento de ejecución fallido en Tennessee este año, según el gobernador Bill Lee.

Christa pike: el caso y la investigación sobre el sistema de ejecución

La situación de Christa Pike reabrió el debate sobre la eficacia y la humanidad de los procesos de ejecución en Estados Unidos. Los abogados de Pike advirtieron previamente sobre una enfermedad venosa que podría dificultar la aplicación de la inyección. Testigos del intento de ejecución describieron cómo Pike habló e incluso cantó tras la primera dosis, y posteriormente mostró signos de ahogo y dificultad para respirar. La administración de la segunda dosis, que tampoco resultó letal, llevó a su hospitalización en estado crítico e inconsciente, conectada a un respirador.

El intento fallido fue objeto de condena generalizada en el espectro político. Como consecuencia directa de estos sucesos, Frank Strada, responsable del departamento penitenciario de Tennessee, presentó su dimisión. Strada había sido contratado en 2023 por el gobernador republicano Bill Lee para abordar el mal funcionamiento del sistema de pena capital en el estado, y previamente había supervisado otras ejecuciones con inconvenientes en Arizona. El gobernador Lee aceptó la renuncia de Strada y ordenó una investigación independiente sobre el sistema de pena capital de Tennessee.

Detalles sobre el crimen que la llevó al corredor de la pena de muerte

Christa Pike, que ahora tiene 50 años, fue condenada a pena de muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de clase de 19 años, ocurrido en 1995. En ese momento, Pike tenía solo 18 años y el crimen se produjo en un contexto de celos. Fue uno de los casos más jóvenes de condena a muerte para una mujer en la historia del estado.

Pike ha pasado la mayor parte de las tres décadas transcurridas en aislamiento carcelario. Si logra recuperarse, sus abogados han solicitado que su condena sea conmutada por cadena perpetua, aunque el futuro del proceso judicial aún es incierto.