Lula recalcula y busca votos para revertir la ventaja de Bolsonaro en el balotaje

Lula, quien reconoció la sorpresa por el resultado, admitió que deberá reinventar su campaña y apuntar a una porción significativa del electorado que no participó. "Yo soy muy bueno en el mano a mano", afirmó el mandatario, buscando mostrar optimismo ante el desafío de revertir la tendencia y contrastar su proyecto con las biografías de los Bolsonaro.

La estrategia de Lula para revertir la elección

Tras el inesperado resultado, Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con su equipo de campaña para definir la estrategia a seguir en las próximas semanas. Uno de los ejes principales será la búsqueda de los más de 33 millones de brasileños que no acudieron a las urnas, representando 21,08% del padrón electoral, el porcentaje más alto desde 1998. Lula buscará apelar a la importancia del voto para definir el futuro del país, enfatizando las diferencias con el clan Bolsonaro.

Además de captar el voto de los indecisos y abstencionistas, Lula deberá dialogar con los candidatos progresistas que quedaron afuera. La ausencia de figuras de su espectro político entre los derrotados dificulta la conformación de alianzas amplias, anticipando una disputa polarizada. El mandatario también mencionó la posible aceleración de proyectos como la reducción de la semana laboral, una de sus propuestas de campaña.

Las mesas abrieron este domingo en Brasil para las elecciones generales más cruciales de los últimos 30 años.

El bolsonarismo busca consolidar su base y sumar aliados

Por su parte, Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, se reunió con aliados clave como Michel Temer y Romeu Zema, quienes anunciaron públicamente su apoyo. Temer, quien asumió la presidencia en 2016, defendió al candidato de derecha, y Zema, ex gobernador conservador, advirtió sobre el riesgo de un regreso del Partido de los Trabajadores (PT) al poder. La estrategia del bolsonarismo se enfoca en consolidar el voto obtenido en la primera vuelta y sumar a fuerzas de centroderecha que obtuvieron representación significativa en el Congreso.

El Partido Liberal (PL), al que pertenece Jair Bolsonaro, aspira a sumar alianzas con partidos como União Brasil, Republicanos y Progresistas, que en conjunto reúnen una cantidad importante de diputados y senadores. El objetivo es fortalecer la mayoría legislativa conservadora, en un escenario donde el oficialismo ya amplió su poder en el Congreso. La campaña se perfila así como una clara disputa entre dos modelos de país, con el objetivo de convencer a quienes no se inclinaron por ninguna opción en la primera vuelta.