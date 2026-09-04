Hallaron la manta raya más grande del mundo alimentándose

“Este video muestra a una manta raya oceánica alimentándose cerca de la costa frente al Parque Estatal Jones Beach”, explicaron desde el organismo ambiental estadounidense.

Los especialistas señalaron que las mantas son animales filtradores. Consumen grandes cantidades de zooplancton cuando se aproximan a la costa, mientras que en aguas más profundas también pueden buscar peces de tamaño mediano.

Las mantas oceánicas habitan mares tropicales, subtropicales y templados, aunque pasan la mayor parte de su vida en aguas abiertas. Sin embargo, durante los meses más cálidos pueden acercarse a las costas de Nueva York.

La presencia del enorme ejemplar causó sorpresa por haberse producido en las inmediaciones de Jones Beach, una de las playas más visitadas de Estados Unidos, que recibe alrededor de seis millones de personas cada año.

En las imágenes también se distingue a otro animal sobre la manta. Aunque inicialmente fue identificado como un posible tiburón, los especialistas indicaron que también podría tratarse de otra especie de pez que aprovechaba el desplazamiento del gigantesco ejemplar.

Las mantas oceánicas fueron incorporadas en 2018 a la lista de especies amenazadas. Su población sufrió una fuerte disminución debido a la captura provocada por el comercio internacional de sus branquias, utilizadas principalmente en productos de medicina tradicional.

Fuente: Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York.