Hallaron la manta raya más grande del mundo alimentándose

Una gigantesca manta raya oceánica sorprendió a los visitantes al ser filmada alimentándose a pocos metros de la orilla en Jones Beach, Long Island. El video, difundido por el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC), muestra al enorme ejemplar navegando en aguas poco profundas junto a un pez acompañante.
Aunque estos gigantes marinos suelen habitar aguas cálidas y de alta mar, los especialistas explicaron que su acercamiento a la costa se debe a la búsqueda de alimento durante el verano, un hallazgo que se viralizó rápidamente por la espectacularidad de las imágenes.
Se trata de una manta raya oceánica gigante, considerada la especie de manta más grande del mundo. Estos ejemplares pueden alcanzar una envergadura de hasta ocho metros y superar los 1.800 kilos de peso.
“Este video muestra a una manta raya oceánica alimentándose cerca de la costa frente al Parque Estatal Jones Beach”, explicaron desde el organismo ambiental estadounidense.
Los especialistas señalaron que las mantas son animales filtradores. Consumen grandes cantidades de zooplancton cuando se aproximan a la costa, mientras que en aguas más profundas también pueden buscar peces de tamaño mediano.
Las mantas oceánicas habitan mares tropicales, subtropicales y templados, aunque pasan la mayor parte de su vida en aguas abiertas. Sin embargo, durante los meses más cálidos pueden acercarse a las costas de Nueva York.
La presencia del enorme ejemplar causó sorpresa por haberse producido en las inmediaciones de Jones Beach, una de las playas más visitadas de Estados Unidos, que recibe alrededor de seis millones de personas cada año.
En las imágenes también se distingue a otro animal sobre la manta. Aunque inicialmente fue identificado como un posible tiburón, los especialistas indicaron que también podría tratarse de otra especie de pez que aprovechaba el desplazamiento del gigantesco ejemplar.
Las mantas oceánicas fueron incorporadas en 2018 a la lista de especies amenazadas. Su población sufrió una fuerte disminución debido a la captura provocada por el comercio internacional de sus branquias, utilizadas principalmente en productos de medicina tradicional.
Fuente: Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York.
En pocas palabras
- Manta gigante hallada: la manta raya oceánica más grande del mundo fue vista alimentándose cerca de la costa de Nueva York.
- Comportamiento y hábitat: estos animales filtradores buscan alimento en aguas poco profundas durante el verano, acercándose a la costa.
- Especie amenazada: la población de mantas oceánicas ha disminuido, siendo incorporadas a la lista de especies amenazadas en 2018.