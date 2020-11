Fue criado como un nene y quedó embarazada tras descubrir que tenía órganos femeninos

Pero Mikey, de 18 años, dice que siempre supo que era una niña. "Era obvio para todos que yo era diferente desde el principio", dijo el coordinador de eventos de Boston, Massachusetts. “Nunca me sentí como un niño. Yo era bastante afeminado y nunca pasé por una cosa de "pubertad de chico". “Solo tengo un poquito de vello facial. Siempre he tenido un cuerpo con forma femenina ", confesó.

Mikey se declaró gay a los 13 años y luego se preguntó si podría ser transgénero. Su diagnóstico de PMDS se produjo el año pasado cuando Mikey se sometía a algunas pruebas de rutina en los médicos. "Tenía una sensación extraña después de orinar y tener relaciones sexuales, así que me hicieron una ecografía de mi tracto urinario", dijo Mikey. “Me dijeron que tenía cuello uterino, ovarios, útero y trompas de Falopio y que podía quedar embarazada si quería. “De hecho, pensé que era una broma. Ni siquiera sabía que esto era posible. Luego me mostraron mi útero en la pantalla".

Cuando a Mikey le diagnosticaron PMDS, los médicos le aconsejaron que se sometiera a una histerectomía inmediata. Mikey agregó: “Las personas con PDMS son susceptibles al cáncer y los tumores, y el riesgo se reduce si se realiza una histerectomía.

“Mis partes masculinas volvieron infértiles, pero me dijeron que mis ovarios estaban funcionando. “Estuve en estado de shock durante un par de semanas y luego me di cuenta de que no podría tener un hijo a menos que lo tuviera yo misma, y ​​pronto. 'Siempre supe que quería ser madre, solía jugar con muñecas cuando era pequeña y siempre he visto niños en mi futuro, así que decidí,' es ahora o nunca tengo que intentar quedar embarazada '