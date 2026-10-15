Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral en medio de la campaña electoral

La votación, que se realizó en dos instancias consecutivas en la misma sesión, contó con el respaldo de Flavio Bolsonaro y la posterior adhesión de senadores opositores, quienes obtuvieron libertad de voto por parte de sus partidos. La iniciativa, que venía generando amplio clamor popular, obtuvo un 71% de adhesión y representa una reivindicación histórica para los sectores trabajadores.

El proyecto se implementará de forma gradual: la jornada disminuirá a 42 horas en 60 días y alcanzará las 40 horas al cabo de un año. A pesar de las advertencias de algunos sectores empresariales sobre posibles impactos presupuestarios y la pérdida de empleos, el gobierno celebra la medida como un avance al nivel de los países más desarrollados.