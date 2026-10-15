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Reivindicación histórica

Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral en medio de la campaña electoral

El presidente Lula Da Silva impulsó con éxito la reducción de la semana laboral a 40 horas y logró en el Senado un importante respaldo político de la oposción

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Lula Da Silva celebra la aprobación de la reducción de la semana laboral.

Lula Da Silva celebra la aprobación de la reducción de la semana laboral.

El Senado de Brasil dio luz verde a una significativa reducción de la semana laboral, fijando el límite en 40 horas semanales. La propuesta, impulsada por el presidente Lula Da Silva, contempla dos días de descanso remunerado y llega a escasos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La votación, que se realizó en dos instancias consecutivas en la misma sesión, contó con el respaldo de Flavio Bolsonaro y la posterior adhesión de senadores opositores, quienes obtuvieron libertad de voto por parte de sus partidos. La iniciativa, que venía generando amplio clamor popular, obtuvo un 71% de adhesión y representa una reivindicación histórica para los sectores trabajadores.

El proyecto se implementará de forma gradual: la jornada disminuirá a 42 horas en 60 días y alcanzará las 40 horas al cabo de un año. A pesar de las advertencias de algunos sectores empresariales sobre posibles impactos presupuestarios y la pérdida de empleos, el gobierno celebra la medida como un avance al nivel de los países más desarrollados.

Lula da Silva logró una ley clave de su campaña a días del balotaje en Brasil.

Lula da Silva logró una ley clave de su campaña a días del balotaje en Brasil.

Lula Da Silva celebra la aprobación como un logro histórico

El presidente Lula Da Silva celebró la aprobación de la reducción de la jornada laboral a través de sus redes sociales, calificándola como un hecho que jamás será revocado y asegurando que garantiza más tiempo para el descanso familiar y personal. La medida beneficiará a unos 22 millones de trabajadores según estimaciones sindicales.

Reacciones de la oposición y Flavio Bolsonaro

Si bien Flavio Bolsonaro cambió su postura inicial y apoyó el proyecto respondiendo al clamor popular, su giro generó críticas entre senadores oficialistas, quienes advirtieron sobre posibles retrocesos en el futuro. Por su parte, sectores productivos como la Federación de Comercio de São Paulo se oponen, proyectando un incremento del costo laboral y la posible destrucción de hasta 1,2 millones de puestos de trabajo.

Fuentes utilizadas

En pocas palabras

  • Reducción semanal: el Senado de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
  • Implementación gradual: la jornada disminuirá a 42 horas en 60 días y a 40 horas en un año.
  • Reacciones: Flavio Bolsonaro apoyó la medida, mientras sectores productivos advierten sobre impactos económicos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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