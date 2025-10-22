Qué significa que el auto haga ruido al frenar y por qué es una señal negativa

A la hora de mantener un auto, son muchos los dueños que tienen dudas y preguntas diferentes sobre el mismo. Una situación que deja muchas de ellas es cuando el vehículo hace ruido al frenar, lo que desconcierta a los conductores.
La preocupación ante esta situación es inevitable y, por lo general, tiene relación con el desgaste de las pastillas de frenos, aunque también puede evidenciar otras situaciones. ¿Qué significa esto?
Qué significa que el auto haga ruido al frenar y por qué es negativo
Un auto hace ruido al frenar porque las pastillas de freno pueden estar desgastadas y rozando con el disco, que puede haber suciedad o humedad acumulada, o que los componentes no están bien lubricados o instalados.
Este chirrido en el auto ocurre cuando el metal de las pastillas de freno ya no tiene material de fricción y, como se dijo antes, roza con el disco. Cuando esto sucede, significa que debes llevarlo a revisar de inmediato.
La acumulación de polvo y suciedad entre el disco y la pastilla puede causar fricción y ruidos en el auto, especialmente luego de circular por caminos de tierra.
La humedad, la falta de lubricación, el desgaste y una instalación incorrecta también puede producir esta señal de alarma en tu auto. Es importante que, cuando ocurra, no ignores esta señal.
En contrapartida con todo lo planteado, las pastillas de freno del auto recién cambiadas pueden provocar también este tipo de ruidos molestos. Esto se debe a que las mismas necesitan su período de asentamiento para adaptarse al nuevo disco.
Consejos para cuidar los frenos del auto
Para cuidar los frenos del auto y evitar su desgaste, deberás tener en cuenta los hábitos que se enumeran a continuación:
- Evita frenadas bruscas: frena con anticipación para reducir la velocidad gradualmente, en lugar de pisar el pedal de golpe.
- Mantén la distancia: guarda una distancia prudente con el vehículo de adelante para tener tiempo suficiente para frenar sin necesidad de un frenazo repentino.
- Usa la caja de cambios: en pendientes descendentes, usa marchas cortas o el modo de baja velocidad (símbolo "-") en la transmisión automática para que el motor ayude a frenar el auto, reduciendo el desgaste de los frenos.
- No mantengas el pie sobre el pedal: suelta el pedal del freno completamente después de que el auto haya reducido su velocidad para evitar un desgaste innecesario.