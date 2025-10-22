Qué significa que el auto haga ruido al frenar y por qué es una señal negativa

Este chirrido en el auto ocurre cuando el metal de las pastillas de freno ya no tiene material de fricción y, como se dijo antes, roza con el disco. Cuando esto sucede, significa que debes llevarlo a revisar de inmediato.

La acumulación de polvo y suciedad entre el disco y la pastilla puede causar fricción y ruidos en el auto, especialmente luego de circular por caminos de tierra.

auto, frenos Cuando los frenos del auto están desgastados, se produce un ruido molesto.

La humedad, la falta de lubricación, el desgaste y una instalación incorrecta también puede producir esta señal de alarma en tu auto. Es importante que, cuando ocurra, no ignores esta señal.

En contrapartida con todo lo planteado, las pastillas de freno del auto recién cambiadas pueden provocar también este tipo de ruidos molestos. Esto se debe a que las mismas necesitan su período de asentamiento para adaptarse al nuevo disco.

Consejos para cuidar los frenos del auto

Para cuidar los frenos del auto y evitar su desgaste, deberás tener en cuenta los hábitos que se enumeran a continuación: