Precios accesibles: estos son los 3 autos más vendidos de España en lo que va del 2025

Segundo puesto: MG ZS (19.251 unidades)

Directamente desde China, este modelo ha sido una completa sorpresa en el mercado. Espacioso, con un destacado maletero y una puesta a punto orientada hacia el confort, el precio del mismo arranca en los 14.860 euros. Ahora, estrena nueva generación con un sistema híbrido muy interesante: su precio es de 15.990 euros.

Primer puesto: Dacia Sandero (28.765)

La receta de este auto es todo un éxito, especialmente tras la importante evolución que supuso el cambio generacional, siendo mucho "más coche" que antaño. Se ofrece con motores gasolina de 90 o 100 CV, con opción de GLP para optar al distintivo ECO y sus tarifas son su principal reclamo, ya que arranca desde los 13.940 euros.

sandero, auto El Dacia Sandero es el modelo de auto más vendido en España.

Además de estos autos, otros modelos exitosos en la lista son el Seat Ibiza, la Renault Captur y el histórico Toyota Corolla. De esta manera, aunque todavía muy lejos a lo que se acostumbraba en un buen momento, el mercado de los vehículos comienza a mejorar.

Qué tienen en común estos autos

Tanto en España como en el resto del mundo, los autos más vendidos suelen tener varias cosas en común. En este caso, las características se alinean con la mentalidad del comprador europeo actual.

Precios competitivos, fiabilidad mecánica, bajo consumo, facilidad de uso y etiquetas ambientales son algunas de las mencionadas. ¿Logrará el mercado de autos volver a ser lo que fue alguna vez?