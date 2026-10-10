Durante casi seis décadas, la Toyota Hilux construyó una reputación de indestructibilidad difícil de igualar en el mercado automotor. Con más de 27 millones de unidades vendidas en todo el mundo, la pick-up mediana se convirtió en un pilar para el trabajo pesado, la vida al aire libre y los caminos más exigentes.
Así es la nueva Toyota Hilux eléctrica: la mítica pick-up que sobrevivió a todo se reinventa
Una novena generación que combina la histórica resistencia de la camioneta con electrificación, nuevo diseño y tecnología de punta.
Ahora, la firma japonesa presentó oficialmente su novena generación. La gran novedad es el salto histórico hacia la movilidad sustentable, renovando completamente su diseño y equipamiento sin abandonar la estructura de chasis de largueros que definió su legado.
Estrategia multiopción: de la primera versión 100% eléctrica al hidrógeno
La gran estrella de este recambio generacional es la incorporación, por primera vez en su historia, de una variante totalmente eléctrica impulsada por baterías. Sin embargo, la marca mantendrá opciones diésel para responder a las distintas necesidades del mercado global.
Las claves mecánicas de la nueva gama incluyen:
- Incursión 100% eléctrica (EV): cuenta con dos motores, tracción integral y una batería de 59,2 kWh que le otorga aproximadamente 257 kilómetros de autonomía combinada, orientada principalmente a flotas comerciales y tareas operativas urbanas o de recorridos planificados.
- Capacidad off-road intacta: a pesar de la electrificación, conserva una capacidad de vadeo de 700 milímetros y mantiene intactos sus ángulos de ataque y salida para el trabajo en terrenos complejos.
- Propulsión diésel con hibridación ligera: continuará ofreciendo el tradicional motor 2.8 turbodiésel de 204 CV, ahora asistido por un sistema Mild-Hybrid (MHEV) de 48 voltios, capaz de cargar más de una tonelada y remolcar hasta 3.500 kilos.
- Futuro a hidrógeno: Toyota confirmó que para 2028 sumará una alternativa impulsada por celdas de combustible de hidrógeno (FCEV).
Rediseño interior, más tecnología y su producción en la Argentina
El cambio estético es notable: adopta un frontal más robusto con líneas rectas inspiradas en el Land Cruiser, mientras que el habitáculo eleva sustancialmente la calidad de materiales, la conectividad y la seguridad activa.
Entre las principales novedades del equipamiento se destacan:
- Habitáculo digitalizado: incorpora un instrumental completamente digital y una pantalla multimedia central de hasta 12,3 pulgadas.
- Asistencias a la conducción: suma el paquete completo de seguridad Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril.
- Impacto industrial en Argentina: producida ininterrumpidamente en la planta bonaerense de Zárate desde 1997, esta nueva generación está prevista para el mercado regional, consolidando el liderazgo de la marca en la industria local.
En pocas palabras
- Toyota Hilux: la novena generación combina resistencia histórica con electrificación y tecnología.
- Opciones mecánicas: incluye variantes 100% eléctricas, diésel con hibridación ligera y futura opción a hidrógeno.
- Innovación y producción: presenta rediseño interior, más tecnología y se produce en la planta de Zárate, Argentina.