Así es la nueva Toyota Hilux eléctrica: la mítica pick-up que sobrevivió a todo se reinventa

Ahora, la firma japonesa presentó oficialmente su novena generación. La gran novedad es el salto histórico hacia la movilidad sustentable, renovando completamente su diseño y equipamiento sin abandonar la estructura de chasis de largueros que definió su legado.

Estrategia multiopción: de la primera versión 100% eléctrica al hidrógeno

La gran estrella de este recambio generacional es la incorporación, por primera vez en su historia, de una variante totalmente eléctrica impulsada por baterías. Sin embargo, la marca mantendrá opciones diésel para responder a las distintas necesidades del mercado global.