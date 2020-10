Morales se diferenció de Bullrich por la marcha del 12 de octubre

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, convocó a una nueva marcha contra el Gobierno de Alberto Fernández para el próximo lunes 12 de octubre "por la economía, la salud, la educación y la libertad". En un video que difundió este miércoles en sus redes sociales, la ex ministra de Seguridad llamó a manifestarse el "#12O" desde sus automóviles en distintos puntos del país contra las políticas de la Casa Rosada.

En ese marco, Gerardo Morales afirmó que no quiere meterse "en la cuestión de la política", y precisó: "Estoy pidiendo que no se convoquen, en mi provincia lo hago. Hay que tratar de evitar eventos que generen más contagios. Hemos recuperado la Democracia para poder disentir, y creo que hay otros mecanismos".

Tras participar del anuncio de extensión de la cuarentena que realizó el presidente Alberto Fernández, Gerardo Morales recordó que tuvieron "110 días sin casos en Jujuy".

"Obviamente yo me arrepiento de no haber abierto más los shoppings en esos 110 días", indicó.

"No está resuelta la situación (de la pandemia) en ningún lado, y nadie tiene que confiarse. Está claro que se amesetó la curva en el área Metropolitana y hay una tendencia a la baja. Lo que está creciendo es el interior", manifestó Gerardo Morales.

En esa línea, el gobernador de Jujuy destacó que "hay una suerte de situación del control", pero reconoció que "nada está resulto".

"No hay que bajar los brazos porque podemos tener un rebrote. Poner la mirada en la situación de todo el país me parece un acierto", enfatizó.

Por último, Gerardo Morales concluyó: "También me arrepiento de que en los 110 días que no tuvimos casos no haber abierto las escuelas, hoy es más complicado".