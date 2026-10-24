Minería: el Gobierno eligió a la UTN para evaluar los 20 proyectos de Mendoza Norte

Cumplidos esos pasos, los proyectos serán sometidos a audiencia pública y, si se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental, pasarán por la Legislatura.

El distrito minero Norte bajo análisis

Entre las instituciones convocadas figuran el Departamento General de Irrigación, las municipalidades de Las Heras y Luján de Cuyo, el Ianigla-Conicet, las áreas de biodiversidad y áreas protegidas, las direcciones de Hidráulica y Vialidad y los organismos responsables del patrimonio cultural.

También está prevista la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de otras dependencias con competencia territorial y ambiental.

La participación de estos organismos busca incorporar distintas miradas sobre los posibles efectos de los trabajos de exploración, que pueden incluir relevamientos geológicos, toma de muestras y perforaciones, según las características de cada proyecto.

Una vez que se incorporen los dictámenes técnicos y sectoriales, Impulsa Mendoza deberá responder las observaciones que correspondan. Después se realizará la instancia de participación ciudadana prevista en el procedimiento ambiental.

Un distrito con 65 propiedades mineras

Mendoza Norte Distrito Minero reúne 20 proyectos de exploración que comprenden 65 propiedades mineras en una superficie de alrededor de 5.500 kilómetros cuadrados que rodea al proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa de explotación de cobre ubicada en Uspallata.

Los estudios ambientales fueron elaborados por la consultora internacional Knight Piésold e incluyen un informe integral del distrito y documentación particular para cada proyecto.

El objetivo de esta etapa exploratoria es determinar qué minerales existen en el subsuelo, en qué cantidad y si hay condiciones para pensar en un eventual desarrollo económico.

De acuerdo con el análisis de los informes ambientales, 12 de los 20 proyectos mencionan expresamente la búsqueda de cobre y oro entre sus minerales de interés. En algunos casos también se contempla la posibilidad de encontrar plata y otros metales.

Entre los proyectos incluidos en el distrito figuran Pampa Paramillos, NAT Este y NAT Oeste, Yalguaraz, Tortugón, Campanario, Pampa Fría Norte y Sur, Carrizalito, Paramillos, Paramillos Centro, Cerro Pelado, Ámbar I y II, AME Las Heras, La Peña, Mercedario, Mailo, San Alberto y Pléyades.

El camino ambiental y el paso por la Legislatura

El inicio de la evaluación no implica una autorización para explotar minerales ni habilita por sí mismo el comienzo de los trabajos de exploración en el terreno.

La etapa que se abre ahora consiste en analizar el informe ambiental y reunir las intervenciones técnicas necesarias para determinar si los proyectos pueden avanzar bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Los proyectos que reciban la Declaración de Impacto Ambiental deberán pasar por la Legislatura como los del distrito minero Malargüe y PSJ Cobre Mendocino. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Una vez completado el procedimiento, la Autoridad Ambiental Minera deberá resolver si corresponde otorgar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Por tratarse de iniciativas vinculadas con minerales metalíferos, la declaración deberá ser remitida posteriormente a la Legislatura para su ratificación, antes de que pueda completarse ese paso administrativo.

El esquema es similar al que se aplicó al Distrito Minero Occidental de Malargüe, donde los proyectos de exploración también fueron agrupados para su evaluación ambiental.

El desafío de explorar cobre y oro bajo la Ley 7722

El potencial geológico de Mendoza Norte es uno de los argumentos que sostienen el interés por la zona. Los estudios del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) identifican condiciones favorables para depósitos de cobre asociados con oro y molibdeno, además de sistemas que pueden concentrar metales preciosos.

Sin embargo, la existencia de condiciones geológicas favorables no significa que haya yacimientos económicamente explotables. Esa es precisamente una de las preguntas que deberán responder las futuras campañas de exploración.

También será determinante la posibilidad de procesar los minerales dentro de las restricciones de la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería metalífera.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino funciona como un antecedente para analizar algunas de esas posibilidades, ya que contempla recuperar cobre y oro asociado mediante flotación. La viabilidad de aplicar procesos similares en otros depósitos dependerá de las características específicas de cada mineralización.