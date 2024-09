Lucía Méndez: esta es la cirugía de la cual se arrepiente

Lucía Méndez (2).jpg Lucía Méndez.

¿De qué cirugía se arrepiente Lucía Méndez?

"Bueno, sí, en la nariz de alguna forma me la operaron mal o me la operaron bien. Sí me arrepentí, porque había riesgo", explicó la actriz Lucía Méndez.

Además, la diva de las telenovelas mexicanas indicó: "Creo que hoy por hoy no necesitas cirujano, necesitas una buena clínica, un buen dermatólogo, un buen nutriólogo y llevar una disciplina de ejercicio".

Una de las últimas intervenciones a las que se sometió Méndez fue a lo que se conoce como tratamiento "Emface", el cual ayuda a fortalecer los músculos de la cara y hace un efecto lifting facial.

"He estado fascinada haciéndome todos mis tratamientos… muy feliz de ver cómo va pasando el tiempo y vas teniendo pues esa frescura, por qué no decirlo o ese mantenimiento que te emociona…", confesó la actriz.

Sin embargo, el año pasado el médico Gamaliel Valdés Román, quien intervino a Méndez en varias ocasiones, aseguró que ya no operaría a la artista. El doctor aseguró que prefiere continuar con la amistad que tiene con la actriz para evitar temas difíciles, como los arreglitos que quería seguir haciéndose en el rostro.