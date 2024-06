Conoce el inesperado nivel de estudios de Peso Pluma

Peso Pluma (1).jpg Peso Pluma.

¿Cuál es el nivel de estudios de Peso Pluma?

Peso Pluma nació hace 23 años en Zopopan, Zona Metropolitana de Guadalajara (Jalisco). El joven cantante es hijo de un jalisciense y de una madre sinaloense, pero es ascendente de familia libanesa.

Peso Pluma comenzó a tocar la guitarra cuando era adolescente, y su nombre artístico lo tomó de la categoría de boxeo peso pluma, después de que el boxeador Marco Antonio Barrera lo miró en una presentación junto a sus músicos y notó en la mayoría de ellos una complexión delgada, siendo esta una característica física en los que practican esa categoría de ese deporte.

A pesar de ser oriundo de Jalisco, Peso Pluma estudió la preparatoria en Nueva York, pero se desconoce si el joven terminó la misma. Además Peso Pluma también se formó futbolísticamente en las fuerzas básicas de Chivas. Pese a que tenía las cualidades necesarias para llegar a jugar en primera división, el joven decidió darle vuelo a su pasión por la música.

►TE PUEDE INTERESAR: Cuál es el nivel de estudios de José Coronado

Embed - BELLAKEO (Video Oficial) - Peso Pluma, Anitta

¿Peso Pluma está en pareja con Anitta?

En una reciente entrevista, la cantante brasileña Anitta habló sobre su relación con Peso Pluma. "Él me gusta mucho. Creo que es una gran persona, gran artista, muy humilde. Me recuerda mucho a mi misma cuando tenía su edad; él tiene 24, yo 31", confesó la joven nacida en Rio de Janeiro.

"Pero solo quiero ser feliz, libre, pasarla bien, ser simple. Ahora mismo no estoy en un momento para nada serio. Por muchos años, estaba sintiéndome como, 'Oh, necesito estar en una relación'. Pero hoy día, entiendo que no. Todo el mundo tiene esta necesidad de nombrar las cosas, de ponerle título, pero yo estoy en un momento distinto. Solo quiero disfrutar mi vida y pasarla bien, estar libre sin tener personas a quien darle explicaciones. Yo no estoy tratando de decirle a la gente, 'Soy esto o soy lo otro'. Yo no hago eso con mi música. Imagínese con una persona", concluyó Anitta.