Mendoza avanza hacia un nuevo modelo de atención integral para adolescentes y jóvenes con cáncer

De izquierda a derecha, Mariana Pezzutti, directora del Hospital Central; Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América; Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes; y Diego Nazar Dobson, director de FUNDAVITA, durante la firma del convenio para impulsar el Proyecto AYA. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El Proyecto AYA propone un modelo interdisciplinario y humanizado, que contempla las necesidades médicas, emocionales y sociales de esta etapa de la vida, fortaleciendo el acompañamiento de los jóvenes y sus familias.

“Este proyecto es una de las problemáticas que advertimos desde el principio de la gestión. Lo valorable de poder darle solución es que el impulso principal vino del sector privado, de dos fundaciones como Fundación Grupo América y FUNDAVITA, que se pusieron a disposición para poder cristalizarlo. Esta sinergia hace que las cosas sucedan”, expresó el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.

“A veces el Estado no puede llegar sin ayuda. Este empujón nos permite dar un paso hacia adelante en la concreción de un dispositivo que va a mejorar la calidad de atención en un grupo de adolescentes que atraviesan un proceso de salud tan difícil”, agregó el funcionario.

De izquierda a derecha, Mariana Pezzutti, directora del Hospital Central; Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América; Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes; Diego Nazar Dobson, director de FUNDAVITA; y Laura Piovano, directora del Hospital Notti, en el momento de la firma del convenio que impulsa el Proyecto AYA para acompañar a adolescentes y jóvenes con cáncer. Foto: Martin Pravata/Diario UNO

En el marco de esta alianza, Fundación Grupo América realizará una inversión inicial de hasta $40 millones, destinada a adecuaciones edilicias y equipamiento necesarios para el desarrollo del Espacio AYA. Además, acompañará el fortalecimiento del proyecto mediante aportes vinculados a capacitación y desarrollo institucional.

“Este proyecto responde a uno de los ejes de Fundación Grupo América, que es el eje salud. Nos parece muy importante poder aportar para mejorar la calidad de vida de estos adolescentes y jóvenes. A los 15 años todavía estamos hablando de niños que, por razones de protocolos, deben pasar del sistema pediátrico al sistema de adultos, y entendemos que esa transición es muy difícil porque excede lo estrictamente médico: es un proceso integral que involucra también lo social, lo psicológico y lo familiar.

Por eso es fundamental que puedan contar con un espacio adecuado y equipado para su edad, que contemple todas sus necesidades”, destacó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.

Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, brinda detalles sobre la gestación del Proyecto AYA y el trabajo articulado que permitió sumar nuevos actores a la iniciativa, como VINCULAT, para fortalecer el acompañamiento de adolescentes y jóvenes con cáncer. Foto: Martin Pravata/Diario UNO

Por su parte, FUNDAVITA aportará su experiencia en el acompañamiento de pacientes y familias, fortaleciendo los procesos vinculados a la atención integral, la humanización de la asistencia y la generación de redes de apoyo.

“Gracias a la participación del Ministerio de Salud y de Fundación Grupo América, hoy podemos materializar este proyecto a través de la firma de este convenio. Si bien venimos trabajando hace más de seis meses en esta iniciativa, este es un paso muy importante para concretarla. Estamos convencidos de que será un proyecto referente a nivel nacional, ya que actualmente no existen espacios de estas características en otros lugares del país”, señaló Diego Nazar, director de FUNDAVITA.

Asimismo, esta iniciativa contará con el acompañamiento de VINCULAT, una institución especializada en salud mental, discapacidad y acompañamiento terapéutico, que trabaja desde un enfoque interdisciplinario y una mirada integral de cada persona. Su aporte permitirá fortalecer el acompañamiento emocional, social y vincular de adolescentes y jóvenes que atraviesan tratamientos oncológicos y onco-hematológicos, complementando la atención médica con una perspectiva integral.

El anuncio del Proyecto AYA fue acompañado por el reconocimiento de los presentes, en una jornada que reunió a instituciones comprometidas con una nueva forma de acompañar a adolescentes y jóvenes con cáncer. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Con más de ocho años de trayectoria en Mendoza y la región de Cuyo, la institución se ha consolidado como un referente en el acompañamiento de procesos de atención y bienestar, priorizando la calidad, la ética profesional y el abordaje integral.

El Proyecto AYA representa el inicio de un programa provincial que busca consolidar nuevas formas de atención para adolescentes y jóvenes con enfermedades oncológicas y onco-hematológicas, fortaleciendo una red sanitaria más integral, cercana y preparada para acompañar cada etapa de la vida.