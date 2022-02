Mauro Maidana, feliz por su debut en la Lepra

El lateral consideró: "En los minutos que jugué ante el Deportivo Maipú, me sentí muy bien, ojalá pueda jugar la mayor de cantidad posible, pero eso ya es una decisión que tiene que tomar el entrenador y hay que respetar su determinación".

Independiente Rivadavia jugará este domingo ante Quilmes. Luego se le vendrá el partido del año ante Gimnasia y Esgrima, en el Malvinas Argentinas, que se jugará este miércoles 23 de febrero a las 22.10, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Sobre el clásico, Maidana aseguró que piensan primero en el Cervecero: "Estamos pensando en el compromiso ante Quilmes, es el primer objetivo que tenemos. Después pensaremos en el clásico, que es un partido muy importante".

Sobre su vuelta al Gargantini, dio su punto de vista: "Va ser algo muy lindo. Cuando me toco jugar siempre di lo mejor por esta camiseta. Hay gente que le puede gustar mi juego y a otros no, pero cada vez que entre a la cancha voy a entregar todo y daré el máximo por este club, que me volvió abrir las puertas".

"En esta segunda etapa en el club, me siento bien. Estoy haciendo lo que me pide Gabriel Gómez. Los jugadores tenemos que dejar el máximo en cada práctica para ganarnos un lugar", cerró el santafesino.

La palabra de Mauro Maidana