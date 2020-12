Los alumnos del CUC armaron su acto de colación paralelo

Muy ofuscados estaban los padres, y por eso esta "contra-colación" no fue un berrinche de jóvenes, sino que teniendo en cuenta la gran cantidad de aperturas, y que otros establecimientos educativos armaron sus ceremonias de cierre de ciclo en forma presencial, es que decidieron patear el tablero y realizar el acto de entrega de diplomas por su cuenta.

No faltó el apoyo de muchos docentes, que extraoficialmente dijeron presente y participaron de los que fue un reencuentro entre compañeros, que casi no pudieron verse durante este año, y donde no faltaron escenas de emoción.

Desde el Rectorado de la UNCuyo no han manifestado la intención de tomar medidas disciplinarias, ni para alumnos, ni para docentes, y siguen firme con su calendario de actos de colación vía Youtube para los colegios de su órbita, incluso para los egresados del CUC, que se realizará el jueves 17.