Los aficionados inundaron las redes con los mejores memes tras la final Pachuca-Real Madrid

Sobre esta situación, expresó: "Es un momento muy bonito y muy importante para mí. Es un honor para mí. El Madrid es el club que todos los entrenadores quieren entrenar porque es el mejor club del mundo".

En cuanto a la irregularidad del equipo en lo que va de la temporada, Ancelotti reconoció que no se encontraba del todo conforme: "En esta parte de la temporada estaba un poco nervioso porque no me gustaba el equipo, honestamente, pero esto va a cambiar en 2025, estoy seguro".

"Es importante para nosotros llegar vivos a Navidad. Si pensamos en el equipo después de la derrota ante el Milan creo que el equipo ha crecido mucho y nos da confianza para 2025", añadió el DT sobre los jugadores del Real Madrid.

Por último, otro de los que enfrentó los micrófonos tras la coronación en el estadio Lusail fue Florentino Pérez, presidente del Merengue: "Será muy difícil repetir. La temporada pasada fue muy buena y en esta ya llevamos dos títulos y los que quedan, que vamos a intentar ganarlos".

Los mejores memes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JosueMartos_/status/1869439820122226811&partner=&hide_thread=false Yo saliendo del baño de mi trabajo tras 135 minutos que casualmente coincidieron con el partido de Pachuca vs Real Madrid.pic.twitter.com/EewXvQq63G — Josue Martos (@JosueMartos_) December 18, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Zona_Blaugrana/status/1869461152935399508&partner=&hide_thread=false Los galácticos del Real Madrid ante el Pachuca. pic.twitter.com/TFV4g3HXpb — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) December 18, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ElG0yit0/status/1869457771806220575&partner=&hide_thread=false Los papás de los morros del Pachuca cuando lleguen a su casa con la medalla de segundo lugar después de haberse ido dos semanas sin avisar a Catar a echar la reta con el Real Madrid.



pic.twitter.com/1STqFBX18n — Goyito (@ElG0yit0) December 18, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/xhiram21/status/1869437355532374244&partner=&hide_thread=false Hasta aquí llegó el Pachuca, tuvo que aparecer el mejor jugador del mundo (Mbappe) para parar al 16 de la Liga MX pic.twitter.com/VoUtfSEszU — Hiram (@xhiram21) December 18, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Deresan1k/status/1869412827028750775&partner=&hide_thread=false El canterano del Pachuca que le dijo a su mamá que solo iba a una tardeada y ya lleva dos semanas fuera de casa.pic.twitter.com/BMA2um81Ar — Dereck Sánchez (@Deresan1k) December 18, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DiegoDidago/status/1869452622467567840&partner=&hide_thread=false El Pachuca unió a todo un país por una semana y media pic.twitter.com/fRVvqd7NSu — Diego #FueraLema (@DiegoDidago) December 18, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/iam_Sloper/status/1869453623966695452&partner=&hide_thread=false Los morros del Pachuca // El tridente ofensivo del Madrid

pic.twitter.com/f1kq5f9Br4 — Chaveísmo (@iam_Sloper) December 18, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EsDeMamador/status/1869425131061391644&partner=&hide_thread=false Ahí va el numero 198 de Pachuca listo para parar a Vinicus



pic.twitter.com/uYVjv27FeD — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) December 18, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Rhevolver/status/1869229374438093288&partner=&hide_thread=false El 367 del Pachuca cuando se entere a medio partido que ya excentó Educación Física por jugar vs el Real Madridpic.twitter.com/dGd2f9THQv — Rhevolver (@Rhevolver) December 18, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NIETOFCB/status/1869435511502430690&partner=&hide_thread=false *el Pachuca bailando al real Madrid y creando ocasiones de gol *



Ancelotti: pic.twitter.com/0BCEnTmIcK — sangre culé (@NIETOFCB) December 18, 2024