Licenciados en Enfermería reclamaron su pase a planta permanente

Según la secretaria adjunta de Ampros, Claudia Iturbe, el gobierno les ofrece pasar a planta como administrativos y no como profesionales. Además, tanto los licenciados en Enfemería como el resto de los profesionales de la salud que participaron del reclamo, están solicitándole al gobierno que rearme la mesa de negociación paritaria.

Además de llevar adelante este reclamo, trabajadores de la salud realizaron un homenaje a las enfermeras y enfermeros mendocinos fallecidos durante la pandemia.

La protesta

Iturbe manifestó la posición de Ampros con respecto al reclamo por el pase a planta de los licenciados en Enfermería.

Hemos venido a gritar, porque parece que el diálogo con estas autoridades es imposible. Hemos venido con los licenciados en enfermería en este momento. De manera increíble les han ofrecido pasarlos a planta en un régimen como administrativos que no corresponde. Todos los profesionales de la salud que han fallecido han sido justamente enfermeros. Están dejando su vida por la profesión y encima el gobierno los insulta con esta propuesta

La secretaria adjunta explicó que los trabajadores y trabajadoras se concentraron en la puerta del hospital Humberto Notti y salieron desde allí hacia el Central, donde se encontraban algunos profesionales que no tienen vehículo, para llevarlos hasta Casa de Gobierno. En el trayecto, llevaron el reclamo a la Legislatura.

Iturbe se refirió también a la falta de respuesta de los legisladores.

No entendemos por qué los legisladores no nos reciben, deberían estar trabajando y respondiendo a los reclamos de la gente

Cumplir la ley

Por su parte, la sindicalista Raquel Blas, de Ampros, manifestó que el Gobierno de Mendoza debe cumplir la ley que data del 2015.

hay que entender que se trata de una ley que se debe cumplir y que el gobierno no puede tener a casi 3000 trabajadores y trabajadoras en negro cobrando sueldos miserables de 20.000 pesos. Los licenciados en enfermería ganaron en el año 2015 su incorporación al convenio colectivo de profesionales con ley de carrera y el gobierno se ha dedicado a incumplir la ley, buscamos este reconocimiento

Blas también aclaró que están esperando la respuesta a un petitorio que las asambleas de trabajadores entregaron el 23 de septiembre a modo de reclamo por su situación.

En ese momento, nos recibió un asesor y nosotros explicamos que queríamos que fuera la ministra Ana María Nadal la que hablara con nosotros

Piden reapertura de paritarias

Para finalizar, la secretaria general de Ampros, María Isabel Del Póppolo, expresó otro de los objetivos de la protesta: la reapertura de las paritarias.

Venimos a decirle a la ministra que debe reabrir la comisión negociadora. Solicitamos que cumplan la ley, acá no es cuestión de que si quieren o no. Es una ley y la deben cumplir