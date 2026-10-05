León XIV usará dos vinos mendocinos en sus misas: ¿cuáles son?

El vino de Cabrini.

Técnicamente, se trata de un vino fortificado. Hugo Cabrini, uno de los propietarios de la firma, detalló el minucioso proceso: "Se parte de uvas tintas con una maceración muy cortita, por lo cual el vino es rosado. A mitad de la fermentación se le agrega alcohol vínico. Al hacerlo, la actividad de las levaduras se paraliza y queda con un azúcar residual de entre 85 y 100 gramos por litro".

El resultado es un vino dulce con una graduación alcohólica de entre 15 y 17 grados. Esta técnica no es un capricho, sino que cumple una función clave. "Todo vino en contacto con oxígeno sufre una evolución, pero en este caso, gracias a la graduación alcohólica, no pasa. Cuando el vino está expuesto en las vinajeras permanece inalterable", explicó Cabrini.

Más allá de la técnica, el bodeguero destacó el impacto emocional para la empresa familiar, de profundas raíces salesianas: "La visita del Papa nos colma de alegría. Participar con nuestro vino en la Basílica de Luján es un granito de arena. El vino es simplemente un instrumento que luego es utilizado para el misterio más grande de nuestra fe. Es algo único".

Don Bosco: 125 años de tradición para la misa en Córdoba

El segundo gran evento litúrgico del Papa tendrá lugar en Córdoba, y para esa ocasión el elegido fue el "Vino Don Bosco Licoroso Especial", elaborado en Rodeo del Medio, Maipú.

El vino licoroso Don Bosco.

María Laura Peregrinelli, responsable de comunicación de la Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación de la Universidad Católica de Cuyo, explicó que la elección de este producto coincide con los festejos por los 125 años de tradición educativa y vitivinícola salesiana, iniciada en 1901.

Se trata de un vino dulce y de un color naranja brillante. Esta pigmentación particular fue pensada estratégicamente desde sus orígenes para evitar que, ante un derrame accidental, se manchen los manteles y paños sagrados utilizados en el altar, algo que ocurriría fácilmente con un Malbec o un Cabernet Sauvignon.

El valor agregado del vino Don Bosco radica en su proceso comunitario, ya que en su elaboración participan alumnos de los niveles secundario, terciario y universitario de la primera facultad de Enología de Latinoamérica.

"Es un honor, es una alegría y estamos felices porque representa mucho para nosotros", expresó Peregrinelli. "Fue un vino pensado con estas características y elaborado con mucha humildad, genuinamente, con mucho cuidado. Esto es historia, es fe, es trayectoria, es cultura y es patrimonio", concluyó.