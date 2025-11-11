Las escuelas privadas comenzaron a sumarse al bloqueo de Roblox para evitar casos de grooming

Luego de disponer el bloqueo de Roblox, la plataforma de videjuegos relacionada con el grooming, desde la Dirección General de Escuelas aclaron que en las instituciones educativas de gestión privada tienen autonomía para sumarse a esa decisión pero ya hay algunas que lo hicieron.
Así lo reveló en Radio Nihuil Carina Gannam, de la Dirección de Acompañamiento Escolar, de la DGE, entrevistada por Carina Scandura.
La funcionaria destacó lo positivo de que los alumnos y los padres hayan empezado a hablar más del tema lo que les da más herramientas a las autoridades para proceder.
Bloqueo en los tres niveles
Carina Gannam explicó que "tras informar a la Nación ya está bloqueado Roblox en los tres niveles -inicial, primario y secundario de eduación pública y también en algunas instituciones privadas".
"Ahora los estudiantes están menos expuestos a los riegos de grooming que vienen de la mano de esta plataforma de juegos", agregó la directiva.
Respecto de las escuelas privadas, aclaró que "las empresas que administran las escuelas que no son públicas tienen cierta autonomía respecto de sus estructras tecnológicas. A veces interviene la DGE y a veces no. Sí garantizamos el bloqueo en todas las escuelas públicas".
Gannam reveló que "tomamos conocimiento de que algunos estudiantes utilizaron no sólo Roblox, sino también una derivación, que es Disport".
Lo que la funcionaria resaltó es que "ahora los estudiantes y los padres hablan más y están más atentos. Y además lo comentan con las autoridades".
Carina contó que "no tenemos en Mendoza reportes de grooming por Roblox pero sí en otros contextos que, de todos modos, no son llamativos cuantitativamente, pero nos permite hacer mejor un trabajo preventivo".
"Los equipos de DAE (Dirección de Acompañamiento Escolar) están prestos para informar y explicar cuáles son las medidas en los tres nivles: inicial, primario y secundario", finalizó Gannam.