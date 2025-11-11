Las escuelas privadas comenzaron a sumarse al bloqueo de Roblox para evitar casos de grooming

Carina Gannam, Directora DAE, Direccion de acompanamiento escolar, DGE.jpg Carina Gannam, de la Dirección de Acompañamiento Escolar de la DGE. Archivo

Bloqueo en los tres niveles

Carina Gannam explicó que "tras informar a la Nación ya está bloqueado Roblox en los tres niveles -inicial, primario y secundario de eduación pública y también en algunas instituciones privadas".

"Ahora los estudiantes están menos expuestos a los riegos de grooming que vienen de la mano de esta plataforma de juegos", agregó la directiva.

Respecto de las escuelas privadas, aclaró que "las empresas que administran las escuelas que no son públicas tienen cierta autonomía respecto de sus estructras tecnológicas. A veces interviene la DGE y a veces no. Sí garantizamos el bloqueo en todas las escuelas públicas".

Gannam reveló que "tomamos conocimiento de que algunos estudiantes utilizaron no sólo Roblox, sino también una derivación, que es Disport".

roblox Roblox, vinculada a casos de grooming.

Roblox es un canal de comunicación que los chicos utilizan para chatear, escribir mensajes y hacer videollamadas, a veces de voz y otras sólo de video. Disport es más complejo para intervenir con un bloqueo

Lo que la funcionaria resaltó es que "ahora los estudiantes y los padres hablan más y están más atentos. Y además lo comentan con las autoridades".

Carina contó que "no tenemos en Mendoza reportes de grooming por Roblox pero sí en otros contextos que, de todos modos, no son llamativos cuantitativamente, pero nos permite hacer mejor un trabajo preventivo".

"Los equipos de DAE (Dirección de Acompañamiento Escolar) están prestos para informar y explicar cuáles son las medidas en los tres nivles: inicial, primario y secundario", finalizó Gannam.