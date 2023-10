"LA PEZ" de Gabriela Larralde, una novela sobre las mujeres anfibias del río Paraná

LA PEZ Gabriela Larralde.jpg Novela "LA PEZ" de Gabriela Larralde.

En una entrevista exclusiva con Diario UNO, Gabriela Larralde confesó cómo surgió la idea de esta novela, entre otros detalles.

DIARIO UNO: ¿Cómo fue el proceso creativo para crear "LA PEZ"?

GABRIELA LARRALDE: Es difícil encontrarle un origen al proceso creativo, pero creo que todo está relacionado con el cuento 'La Sirenita' de Hans Christian Andersen. En esa historia la sirenita se moría y se convertía en espuma de mar, y se reunía con sus hermanas. Unos años después salió la película de Disney donde la sirenita adquiría unas piernas y a mí eso me enojó. Me gustó mucho más el cuento de Andersen. Había algo acerca de la historia de la muerte que era más interesante en ese cuento. Después las sirenas siempre llamaron mi atención y fui investigando sobre ellas.

DIARIO UNO: ¿Cuánto tiempo te tomó escribir la novela?

GL: Habré estado 5 años escribiendo, pero no de manera absoluta.

BOOKTRAILER de "La pez" de Gabriela Larralde

DIARIO UNO: ¿Por qué decidiste escribir desde los lugares del Almirante Osorio y de la Reina Isabel, en lugar de escribir en tercera persona?. ¿Te sentís más cómoda escribiendo en primera persona?

GL: Empecé escribiendo en tercera persona y era un registro que me quedaba cómodo, pero sentía que era un registro que no llegaba a dónde yo necesitaba llegar con el texto. Habían cosas que se quedaban afuera, lo sentía un texto frío, como caricaturesco. Al escribir en tercera persona por el 1500, uno puede caer rápidamente en las formas en las que hemos leído ese siglo. Entonces sentía que estaba haciendo algo impersonal. Cuando me apareció la voz del Almirante (casi al final de la escritura), fue tan contundente y ahí entendí que todo lo que yo había investigado y leído había estado trabajando dentro mío de una manera extraña que terminó en esta voz armada y estructurada.

►TE PUEDE INTERESAR: Juan Carlos Torre y un llamado a la concordia: "Hay que terminar con la enemistad cívica formidable en la Argentina"

DIARIO UNO: ¿Te gustaría que "LA PEZ" sea llevada al cine?

GL: Sí, no sé si lo llevaría yo, porque yo soy guionista y no me animaría a hacer el pasaje, pero si alguien se anima a hacer ese pasaje si".

DIARIO UNO: ¿La idea de la portada fue idea tuya?

GL: La portada la hizo @podridísima, y ella ya trabajaba con imágenes que a mí me resultaban cercanas. Cuando yo estaba escribiendo "LA PEZ " e ingresaba a su cuenta de Instagram encontraba imágenes que reflejaban lo que iba escribiendo, y de alguna forma extraña sentí que nuestras obras se estaban comunicando. Un día le escribí y le conté todo lo que me estaba pasando. Me pidió leer la novela y sintió lo mismo que yo. Pensamos varias ideas para la tapa, ella hizo los diseños hasta que llegamos al cuadro que está en la tapa.

LA PEZ (2).jpg Gabriela Larralde y @podridísima.

¿Quién es Gabriela Larralde?

Gabriela Larralde nació en Buenos Aires en 1985. Es escritora, investigadora y docente universitaria. Publicó los libros de poesía "Las cosas que pasaron" (2013), "Lo que el agua promete" (2017) y "La trama materna" (2020); los libros para las infancias "Bestiario secreto de niñas malas" (2018, Planeta Junior), "Mi mamá es un pañuelo" (2020), "La vida ahora" (Planeta, 2020) y "Pandilla" (2023), y los ensayos "Diversidad y género en la escuela" (Paidós, 2018, 2019, 2021 y 2022) y "Los mundos posibles" (2014).

Además Larralde trabajó como guionista y coescribió la película "Elena sabe", la serie "Monzón" y el dibujo animado "Petit", entre otros trabajos. Organiza, desde hace diez años, el ciclo de poesía Rumiar Buenos Aires. En 2022, el manuscrito de la presente novela recibió el Premio Estímulo a la Escritura Todos los tiempos el tiempo, otorgado por Fundación Proa, Fundación Bunge y Born y el diario La Nación.