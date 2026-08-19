Un ex empleado y ahora funcionario le ganó a YPF SA un juicio millonario por la indemnización

Por qué el funcionario le ganó el juicio a YPF SA

Durante el proceso resolutivo, el máximo tribunal de Justicia de Mendoza analizó la procedencia de topes indemnizatorios y el cálculo de conceptos salariales adeudados por YPF SA al ex empleado.

El fallo, fechado el 6 de agosto y hecho público este miércoles, ratificó el pago de diferencias indemnizatorias y estableció la responsabilidad de la demandada YPF SA sobre las costas procesales.

La empresa YPF SA fue condenada a pagar la diferencia indemnizatoria a un ex empleado despedido, que ahora se desempeña en Minería y Energía, en el Estado provincial. Foto: El Cronista

Confirmó la decisión previa de la Sexta Cámara del Trabajo y priorizó "la falta de pruebas objetivas para modificar los montos liquidados".

Fundamentos de la Corte en contra de YPF SA

El rechazo de la Suprema Corte de Justicia al Recurso Extraordinario Provincial interpuesto por la empresa YPF SA se basó en los siguientes motivos:

Inaplicabilidad del tope indemnizatorio por falta de actualización: El tribunal consideró que no era razonable aplicar un tope cuya última vigencia publicada correspondía al 01/01/2020 para un despido ocurrido el 21/03/2022, habiendo transcurrido más de 2 años.

El tribunal consideró que no era razonable aplicar un tope cuya última vigencia publicada correspondía al 01/01/2020 para un despido ocurrido el 21/03/2022, habiendo transcurrido más de 2 años. Inactividad probatoria de la empresa: La Corte señaló que YPF SA no realizó ninguna actividad procesal (como pruebas informativas al Ministerio de Trabajo ni pericias contables) para brindar elementos que permitieran al tribunal determinar o calcular un tope aplicable y actualizado a la fecha del distracto.

La Corte señaló que YPF SA no realizó ninguna actividad procesal (como pruebas informativas al Ministerio de Trabajo ni pericias contables) para brindar elementos que permitieran al tribunal determinar o calcular un tope aplicable y actualizado a la fecha del distracto. Inexistencia de "omisión de pronunciamiento": Contrario a lo alegado por YPF SA, la Sexta Cámara del Trabajo no omitió analizar el tope del artículo 245 de la LEY de Contrato de Trabajo, sino que explicó las razones fácticas y jurídicas por las cuales rechazó su aplicación en este caso.

Contrario a lo alegado por YPF SA, la Sexta Cámara del Trabajo no omitió analizar el tope del artículo 245 de la LEY de Contrato de Trabajo, sino que explicó las razones fácticas y jurídicas por las cuales rechazó su aplicación en este caso. Correcta aplicación del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo: La Suprema Corte de Justicia aclaró que el artículo 260 regula el "pago insuficiente" a cuenta del trabajador y no la "compensación de pago" en favor del empleador. Además, verificó que la sentencia de la Sexta Cámara del Trabajo aplicó dicho artículo al tomar lo pagado por YPF SA en la liquidación final como un "pago a cuenta" y calcular las diferencias adeudadas sobre esa base.

La Suprema Corte de Justicia aclaró que el artículo 260 regula el "pago insuficiente" a cuenta del trabajador y no la "compensación de pago" en favor del empleador. Además, verificó que la sentencia de la Sexta Cámara del Trabajo aplicó dicho artículo al tomar lo pagado por YPF SA en la liquidación final como un "pago a cuenta" y calcular las diferencias adeudadas sobre esa base. Falta de argumentos para revertir el fallo: En conclusión, los argumentos presentados por la demandada YPF SA no lograron demostrar vicios graves ni derribar el núcleo central de la decisión de la Sexta Cámara del Trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza también impuso las costas del proceso judicial a la empresa YPF SA por resultar vencida.