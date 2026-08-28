Evisa rechazó la denuncia de Fecovita por lavado de activos: "Se llevaron U$S31 millones"

Evisa: "El origen de los U$S31 millones es lícito y Fecovita lo sabía"

Los abogados de Evisa argumentaron que en la causa penal que se tramita en Comodoro Py “no hay imputados, porque no hay elementos de prueba que así lo ameriten”, y que ya se han presentado para aportar documentación que "demuestra y confirma" la legitimidad del origen de los 31 millones de dólares.

Cuestionaron, además, el tipo de denuncia presentada por Fecovita: “La presentaron sin indicar siquiera cuál habría sido el delito cometido, ni explicar por qué –según ellos- los fondos que cuestiona serían ilícitos”.

Tribunales de Comodoro Py, donde se tramita la denuncia de Fecovita contra Evisa.

Según los representantes legales de Evisa, “lo único que Fecovita alegó fue que se trataba de fondos ingresados al país mediante operaciones de Contado con Liquidación (CCL), como si ese mecanismo no fuera legal o tuviera aptitud para otorgar origen delictivo al dinero”.

El rol de Fecovita en la sociedad también será explicado ante la Justicia, anticiparon. “Fue socia controlante y administradora de Evisa y, en ese carácter, recibió esos recursos y se los giró a cuentas de la propia Fecovita”.

Durante el proceso judicial que se tramita en Comodoro Py, “Fecovita deberá responder cómo puede sospechar hoy del origen de los mismos fondos que calificó de lícitos cuando se los llevó”

Las actas de Fecovita

Evisa salió al cruce de la denuncia penal de Fecovita con el contenido de las actas internas de la cooperativa de 2021, que refieren el ingreso de los fondos. “Se trata de fondos de Inversión lícitos que ingresan al país con certificado de licitud emitidos por la UIF y el Banco Central…” y “…es una operación lícita, ética y moral en todos sus aspectos….”.

Para EVISA, esta documentación muestra una “contradicción insalvable entre la posición que Fecovita sostuvo en 2021 y la denuncia que presentó: lo que hoy cuestiona como una supuesta maniobra ilícita fue presentada entonces por sus propios directivos como una operatoria legal que, además, permitiría a Fecovita obtener los mencionados beneficios”.

Cómo sigue la causa penal

La Fiscalía Federal a cargo de Ramiro González circunscribió la investigación a determinadas operaciones vinculadas con Fecovita durante los años 2021, 2022 y 2023 y, por ello, rechazó su pretensión de ser tenida como querellante.

Ese apartamiento, explicó Evisa, es correcto “porque Fecovita es parte necesaria de las operaciones que denuncia, intervino en ellas y fue quien incorporó los fondos al circuito económico y se benefició con ellos”.

“Esos fondos eran originalmente lícitos, bancarizados y plenamente trazables y Fecovita se apropió de ellos mediante una estafa que motivó que sus directivos se encuentren hoy citados a declaración indagatoria. Tras esa maniobra, los mismos directivos la encubrieron mediante la confección de balances presuntamente falsos que otorgaron a esa incorporación dineraria apariencia de licitud. El origen ilícito que para Fecovita sí tenían los fondos, quedó de tal modo lavado por esos balances”.

Evisa denunció a Fecovita por lavado de activos

Evisa promovió una denuncia por lavado de activos contra directivos de Fecovita.

La causa tramita en el Juzgado Penal Económico 6, Secretaría 11 de CABA, bajo la carátula “CFP 2781/2026: denunciado: Micolau, Rubén Panella y otros s/ infracción art. 303 inc. 1, infracción al art. 303 inc. 2”.

En esa causa existe requerimiento fiscal de instrucción, que fue aceptado por el juez, quien delegó la investigación en el fiscal.