Jacobo entró en quiebra por el rumor de Cirio y Pompilio

"Quiero ratificar lo que puse hace un tiempo acerca del tema Pompilio. El día que estuve con Estelita (personaje de Jey Mammon) me largué a hablar con la verborragia que me caracteriza y en la TV sacaron cosas de contexto. Quiero aclararlo", había puesto unos meses después de sus escandalosas declaraciones en 2012.

"Salió que yo le había llevado una mina a Pompilio y se tiraron nombres como la Cirio. Quiero aclarar que Jésica Cirio NUNCA estuvo con Pompilio y yo NUNCA le lleve una mujer a Pompilio. Quiero también, pedirle perdón a su familias por esta confusión, a Norma, su esposa y a sus hijos Leandro y Natalia", puso.

jesica cirio pedro pompilio.jpg Jacobo Winograd entró en quiebra por el rumor de Jésica Cirio y Pedro Pompilio

“Aclaro nuevamente que yo nunca le llevé una mujer a Pompilio y desmiento rotundamente lo de Jésica Cirio. No fue lo que quise decir, mi verborragia me jugó una mala pasada y por eso quiero aclararlo ahora por escrito y más tranquilo. Resulta que ahora me iniciaron una demanda por lo que dije, veremos que dice la justicia. Jacobo Winograd", había puesto.

Fuente: Ciudad Magazine