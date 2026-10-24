Signos de Fuego: confianza, iniciativa y entusiasmo

Signos de Tierra: adaptación, resolución y apertura

Signos de Aire: espontaneidad, comunicación y dinamismo

Signos de Agua: autonomía, coraje y autenticidad

Tu horóscopo de hoy domingo 25 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, Luna continúa en Aries este domingo y mantiene vivo el deseo de tomar decisiones por cuenta propia, salir de la monotonía y aprovechar el tiempo en actividades que despierten entusiasmo. La jornada puede animarte a recuperar un plan que te ilusionaba, proponer una salida diferente o resolver una cuestión personal que has preferido dejar para más adelante.

Tu horóscopo de hoy domingo 25 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.