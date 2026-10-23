Signos de Fuego: iniciativa, audacia y determinación

Signos de Tierra: decisión, flexibilidad y dinamismo

Signos de Aire: espontaneidad, ingenio y curiosidad

Signos de Agua: valentía, independencia y renovación

Tu horóscopo de hoy sábado 24 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, Luna en Aries imprime un ritmo más dinámico a este sábado y despierta las ganas de tomar la iniciativa, cambiar de ambiente y dejar atrás aquello que se ha vuelto demasiado previsible. Después de una semana que pudo exigir paciencia y reflexión, la energía del día invita a pasar a la acción y recuperar el entusiasmo por los planes personales.

Tu horóscopo de hoy sábado 24 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.