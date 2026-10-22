Signos de Fuego: sensibilidad, imaginación y entusiasmo

sensibilidad, imaginación y entusiasmo Signos de Tierra: receptividad, calma y comprensión

receptividad, calma y comprensión Signos de Aire: inspiración, empatía y flexibilidad

inspiración, empatía y flexibilidad Signos de Agua: intuición, expresión y profundidad

Tu horóscopo de hoy viernes 23 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna continúa en Piscis este viernes y favorece una mirada más sensible sobre las experiencias que has atravesado durante la semana. Quizá necesites bajar el ritmo, recuperar una actividad que te inspira o dedicar tiempo a una conversación expresiva.

Tu horóscopo de hoy viernes 23 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.