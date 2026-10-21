Signos de Fuego: inspiración, sensibilidad y espontaneidad

inspiración, sensibilidad y espontaneidad Signos de Tierra: intuición, receptividad y serenidad

intuición, receptividad y serenidad Signos de Aire: imaginación, empatía y reflexión

imaginación, empatía y reflexión Signos de Agua: creatividad, percepción y conexión emocional

Tu horóscopo de hoy jueves 22 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna en Piscis suaviza el ritmo de este jueves y te invita a prestar atención a las sensaciones que suelen quedar relegadas cuando la rutina exige respuestas inmediatas. La imaginación, los recuerdos y la necesidad de encontrar un sentido más personal a lo que haces tendrán gran protagonismo.

Tu horóscopo de hoy jueves 22 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.