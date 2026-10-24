Polaridad: Yang

Animales compatibles: Rata, Dragón y Serpiente

Animales incompatibles: Tigre

Actividades recomendadas: Negociar, aprender algo nuevo y resolver asuntos pendientes.

Actividades a evitar: Improvisar con dinero o provocar discusiones innecesarias.

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Mono de Agua Yang

Según el horóscopo chino, el domingo invita a moverse con ingenio, observar lo que otros pasan por alto y encontrar salidas creativas a situaciones que parecían estancadas. La combinación del Mono con el Agua Yang favorece la flexibilidad mental y la iniciativa.

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 25 de octubre, día del Mono de Agua Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): tu rapidez para interpretar las intenciones ajenas puede ayudarte a resolver una cuestión que venías postergando, especialmente durante la mañana. Por la tarde, una conversación espontánea abrirá una alternativa interesante, pero reserva la noche para disfrutar sin convertir cada encuentro en una negociación.

tu rapidez para interpretar las intenciones ajenas puede ayudarte a resolver una cuestión que venías postergando, especialmente durante la mañana. Por la tarde, una conversación espontánea abrirá una alternativa interesante, pero reserva la noche para disfrutar sin convertir cada encuentro en una negociación. Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ritmo cambiante de este domingo puede sacarte de tus planes, aunque no necesariamente para mal; aceptar un ajuste te permitirá aprovechar mejor el tiempo. Evita juzgar con dureza a quien actúe de manera distinta y dedica las últimas horas del día a recuperar tranquilidad.

el ritmo cambiante de este domingo puede sacarte de tus planes, aunque no necesariamente para mal; aceptar un ajuste te permitirá aprovechar mejor el tiempo. Evita juzgar con dureza a quien actúe de manera distinta y dedica las últimas horas del día a recuperar tranquilidad. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía inquieta del Mono puede despertar tu espíritu competitivo y llevarte a responder antes de comprender qué está pasando. Si eliges tus batallas durante la mañana, la tarde resultará más productiva; al anochecer, aléjate de las provocaciones y recupera el control de tus propias decisiones.

la energía inquieta del Mono puede despertar tu espíritu competitivo y llevarte a responder antes de comprender qué está pasando. Si eliges tus batallas durante la mañana, la tarde resultará más productiva; al anochecer, aléjate de las provocaciones y recupera el control de tus propias decisiones. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): una invitación, un mensaje o una charla inesperada podría animarte a cambiar de ambiente y descubrir una afinidad que no habías considerado. Tu sensibilidad te ayudará a leer entre líneas, pero procura no sacar conclusiones apresuradas y busca compañía agradable para terminar el domingo.

una invitación, un mensaje o una charla inesperada podría animarte a cambiar de ambiente y descubrir una afinidad que no habías considerado. Tu sensibilidad te ayudará a leer entre líneas, pero procura no sacar conclusiones apresuradas y busca compañía agradable para terminar el domingo. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la combinación con el Mono potencia tu capacidad para entusiasmar a los demás y convertir una idea ambiciosa en un plan concreto. Aprovecha la mañana para ordenar prioridades y la tarde para compartir propuestas; durante la noche, escucha también las necesidades de quienes suelen respaldarte.

la combinación con el Mono potencia tu capacidad para entusiasmar a los demás y convertir una idea ambiciosa en un plan concreto. Aprovecha la mañana para ordenar prioridades y la tarde para compartir propuestas; durante la noche, escucha también las necesidades de quienes suelen respaldarte. Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): tu mirada estratégica encontrará un terreno favorable para aclarar dudas y reconocer qué persona merece tu confianza. No hace falta revelar todas tus cartas de inmediato: observa cómo evolucionan los acontecimientos por la tarde y deja las decisiones delicadas para cuando tengas información suficiente.