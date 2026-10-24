El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 25 de octubre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 25 de octubre, día del Mono de Agua Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente del día: Mono de Agua Yang
Elemento: Agua
Polaridad: Yang
Animales compatibles: Rata, Dragón y Serpiente
Animales incompatibles: Tigre
Actividades recomendadas: Negociar, aprender algo nuevo y resolver asuntos pendientes.
Actividades a evitar: Improvisar con dinero o provocar discusiones innecesarias.
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Mono de Agua Yang
Según el horóscopo chino, el domingo invita a moverse con ingenio, observar lo que otros pasan por alto y encontrar salidas creativas a situaciones que parecían estancadas. La combinación del Mono con el Agua Yang favorece la flexibilidad mental y la iniciativa.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 25 de octubre, día del Mono de Agua Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): tu rapidez para interpretar las intenciones ajenas puede ayudarte a resolver una cuestión que venías postergando, especialmente durante la mañana. Por la tarde, una conversación espontánea abrirá una alternativa interesante, pero reserva la noche para disfrutar sin convertir cada encuentro en una negociación.
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ritmo cambiante de este domingo puede sacarte de tus planes, aunque no necesariamente para mal; aceptar un ajuste te permitirá aprovechar mejor el tiempo. Evita juzgar con dureza a quien actúe de manera distinta y dedica las últimas horas del día a recuperar tranquilidad.
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía inquieta del Mono puede despertar tu espíritu competitivo y llevarte a responder antes de comprender qué está pasando. Si eliges tus batallas durante la mañana, la tarde resultará más productiva; al anochecer, aléjate de las provocaciones y recupera el control de tus propias decisiones.
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): una invitación, un mensaje o una charla inesperada podría animarte a cambiar de ambiente y descubrir una afinidad que no habías considerado. Tu sensibilidad te ayudará a leer entre líneas, pero procura no sacar conclusiones apresuradas y busca compañía agradable para terminar el domingo.
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la combinación con el Mono potencia tu capacidad para entusiasmar a los demás y convertir una idea ambiciosa en un plan concreto. Aprovecha la mañana para ordenar prioridades y la tarde para compartir propuestas; durante la noche, escucha también las necesidades de quienes suelen respaldarte.
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): tu mirada estratégica encontrará un terreno favorable para aclarar dudas y reconocer qué persona merece tu confianza. No hace falta revelar todas tus cartas de inmediato: observa cómo evolucionan los acontecimientos por la tarde y deja las decisiones delicadas para cuando tengas información suficiente.
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el deseo de libertad puede llevarte a buscar un plan distinto, conocer gente o romper con una costumbre que ya te resulta aburrida. La mañana será buena para moverte y despejarte, mientras que por la tarde convendrá moderar los gastos; al final del día, elige una actividad que te permita disfrutar sin agotarte.
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la agilidad mental del día puede ayudarte a encontrar una solución práctica a un asunto doméstico o familiar que parecía complicado. No asumas responsabilidades solo para evitar una discusión: una conversación serena por la tarde permitirá repartir mejor las tareas y reservar la noche para algo que te haga bien.
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): con el protagonismo de tu signo y el impulso del Agua Yang, tendrás facilidad para conectar ideas, persuadir y detectar oportunidades donde otros ven obstáculos. Tu desafío será no dispersarte entre demasiadas opciones; elige un objetivo por la mañana, aprovecha la tarde para avanzar y baja el ritmo por la noche para escuchar algo más que tu propia intuición.
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el ambiente cambiante podría incomodarte si intentas que todos sigan un plan al pie de la letra. Una dosis de humor te ayudará a sortear diferencias y a disfrutar de una reunión, mientras que al final del día será preferible dejar las críticas para otro momento y reconocer lo que sí salió bien.
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): puedes sentir que alguien está tomando una situación demasiado a la ligera, pero antes de intervenir conviene averiguar qué busca realmente. Una charla honesta permitirá despejar malentendidos durante la tarde; dedica la noche a tus afectos y evita cargar con problemas que corresponden a otras personas.
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el domingo ofrece una buena oportunidad para recuperar el entusiasmo mediante una salida sencilla, una actividad creativa o el reencuentro con alguien querido. Mantén cierta cautela ante propuestas demasiado tentadoras y procura que las obligaciones no invadan tus horas de descanso; una velada tranquila te ayudará a recobrar el ánimo.
En pocas palabras
- Horóscopo chino: Predicciones del domingo 25 de octubre, día del Mono de Agua Yang.
- Compatibilidad: El día favorece a la Rata, Dragón y Serpiente, y desaconseja al Tigre.
- Recomendaciones: Se sugiere negociar, aprender y resolver asuntos pendientes, evitando improvisar con dinero.
Resumen generado por Thinkindot AI