Para la semana del 2 al 8 de marzo, el tarot presenta La Rueda de la Fortuna, la carta que simboliza los ciclos inevitables de la vida, los cambios repentinos y ese momento donde el destino interviene de formas que no podemos controlar. Esta carta nos recuerda que todo es transitorio: lo bueno y lo malo pasan, las situaciones cambian, y lo único constante es el movimiento. La Rueda gira y con ella nuestras circunstancias se transforman, a veces a nuestro favor, otras veces desafiándonos a adaptarnos.
- Número de la semana: El 10 es el número de La Rueda de la Fortuna, representando finalización de un ciclo y comienzo de otro. Reduce a 1 (1+0), simbolizando nuevos comienzos después del cierre. Si ves este número (10, 10:10, 110), entiéndelo como señal de que un capítulo está terminando para dar paso a algo nuevo
- Color de la semana: Verde esmeralda. El verde representa crecimiento, renovación y el ciclo natural de la vida. Incorpora este color en tu vestimenta o entorno para sintonizar con la energía de transformación positiva. El verde te recuerda que después del invierno siempre llega la primavera, los ciclos se renuevan constantemente
- Ritual de la semana: Suelta el control. Escribe en un papel una situación que quieres controlar pero no puedes. Luego escribe debajo: "Confío en el timing divino. Suelto el control y permito que la vida me sorprenda". Dobla el papel y guárdalo en un lugar seguro durante toda la semana. Al terminar la semana, ábrelo y observa qué cambió. Este ritual entrena tu confianza en los ciclos naturales
- Frase de la semana: "Me adapto con gracia a los cambios del destino. Confío en que la rueda gira siempre hacia mi mayor bien, incluso cuando no lo entiendo en el momento"
Tarot de la semana del 2 al 8 de marzo: qué significa la carta elegida por los arcanos
Según el tarot, esta semana estarás en medio de transformaciones significativas que no dependen completamente de tu voluntad. Puede ser que recibas noticias inesperadas, que una situación se resuelva súbitamente, o que surjan oportunidades de la nada. La Rueda de la Fortuna te pide flexibilidad mental y confianza en que los cambios, aunque impredecibles, son parte de un orden mayor. No resistas lo que está cambiando; fluye con el movimiento natural de la vida y confía en que la rueda siempre gira hacia donde necesitas estar.
- Amor: La Rueda de la Fortuna trae cambios inesperados en el estado de tus relaciones. Si estabas en una situación estancada, algo sucederá que romperá ese patrón: una conversación reveladora, un encuentro casual que cambia todo, o simplemente una nueva perspectiva. Para quienes están en pareja, pueden surgir oportunidades de cambio (mudanza, compromiso, o incluso distanciamiento temporal que fortalece). Los solteros experimentarán un giro favorable: alguien del pasado podría reaparecer o conocerás a alguien en circunstancias totalmente inesperadas. No rechaces lo inusual; la fortuna llega disfrazada
- Dinero: La Rueda indica fluctuaciones y cambios en tu situación económica. Puede ser positivo (un ingreso inesperado, oferta laboral sorpresiva, inversión que finalmente rinde) o desafiante (gasto imprevisto, retraso en pagos). Lo importante es no aferrarte a la situación actual porque está cambiando de todas formas. Si has estado luchando económicamente, la rueda comienza a girar a tu favor esta semana. Si has estado cómodo, prepárate para ajustes. La clave está en la adaptabilidad y diversificación: no pongas todos tus recursos en una sola apuesta
- Salud: La Rueda de la Fortuna sugiere altibajos en tu energía física. Algunos días te sentirás imparable, otros necesitarás descanso extra. Respeta estos ciclos en lugar de forzarte a mantener ritmo constante. Si has estado enfermo, esta semana marca un punto de inflexión hacia la mejoría. En lo emocional, pueden surgir cambios de ánimo sin razón aparente: no los juzgues, solo obsérvalos pasar. Tu cuerpo está procesando transformaciones profundas. Practica aceptación radical: algunas cosas están fuera de tu control y eso está bien. La resistencia mental agota más que el cambio mismo.