Tarot de la semana del 2 al 8 de marzo: qué significa la carta elegida por los arcanos.

Para la semana del 2 al 8 de marzo, el tarot presenta La Rueda de la Fortuna, la carta que simboliza los ciclos inevitables de la vida, los cambios repentinos y ese momento donde el destino interviene de formas que no podemos controlar. Esta carta nos recuerda que todo es transitorio: lo bueno y lo malo pasan, las situaciones cambian, y lo único constante es el movimiento. La Rueda gira y con ella nuestras circunstancias se transforman, a veces a nuestro favor, otras veces desafiándonos a adaptarnos.