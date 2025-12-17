Tarot de hoy miércoles 17 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy miércoles 17 de diciembre de 2025 es El Cinco de Copas, una carta que habla de procesos internos, de tomar conciencia de lo que duele y al mismo tiempo de lo que aún puede recuperarse. Su energía no es negativa: es profundamente restauradora, pues invita a mirar con sinceridad aquello que debe dejarse atrás para liberar espacio emocional.