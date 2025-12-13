Tarot de hoy domingo 14 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy domingo 14 de diciembre de 2025 es El Carro, que irradia una energía poderosa, asociada al impulso, la determinación y la capacidad de dirigir el propio destino con claridad. Es una carta vinculada al movimiento consciente, al avance decidido y a la fuerza interior que se activa cuando eliges un camino y te mantienes firme en él.