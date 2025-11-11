En el tarot, esta carta representa los momentos en que la mente se llena de posibilidades y sueños que pueden inspirar o confundir. Su energía es etérea, fantasiosa y profundamente emocional, impulsando a distinguir entre lo que se anhela y lo que verdaderamente nutre el alma. El Siete de Copas invita a usar la intuición para separar las ilusiones del propósito auténtico.

Tarot de hoy martes 11 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

