La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy domingo 26 de octubre de 2025 es El Tres de Espadas, una carta profunda que, aunque a menudo se asocia con desafíos emocionales, en su aspecto luminoso representa la liberación interior y la sanación de viejas heridas.
En el tarot, este arcano menor señala el momento en que el corazón se abre a la verdad y encuentra claridad tras la confusión. El Tres de Espadas no habla de dolor por sí mismo, sino del crecimiento que llega cuando se acepta lo que debe cambiar y se transforma el sufrimiento en sabiduría. Su energía, en este contexto, es de renovación, comprensión y alivio emocional.
Tarot de hoy domingo 26 de octubre: las predicciones en el amor, dinero y salud
- Amor: esta carta sugiere un proceso de sinceridad y reconciliación interior. Las parejas podrían aclarar malentendidos y encontrar un punto de equilibrio a través del diálogo honesto. Los solteros podrían liberarse de emociones del pasado que aún bloqueaban nuevas experiencias sentimentales. El Tres de Espadas invita a sanar y a abrirse nuevamente al amor con una comprensión más madura. Hoy el corazón elige la verdad y, con ella, la posibilidad de un vínculo más genuino
- Dinero: en lo económico, el Tres de Espadas indica la necesidad de observar con objetividad cualquier situación que genere tensión o incertidumbre. Puede ser un buen día para tomar decisiones claras, dejar atrás compromisos poco productivos y planificar con estrategia. Esta carta aconseja actuar con inteligencia emocional, sin dejarse llevar por el estrés o la impulsividad. Si se afrontan los problemas con serenidad, pueden encontrarse soluciones sólidas. La claridad mental es la herramienta que guía hacia la estabilidad futura
- Salud: este arcano representa una liberación emocional que impacta positivamente en el cuerpo. Es un día para cuidar el corazón —tanto físico como simbólico— y dejar ir preocupaciones o angustias retenidas. El Tres de Espadas sugiere que la curación comienza cuando se permite expresar lo que se siente y se acepta la vulnerabilidad como fuerza. Practicar respiración consciente, meditación o actividades relajantes será beneficioso. La energía del día promueve sanación profunda y bienestar emocional duradero