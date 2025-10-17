En la simbología del tarot, muestra una familia celebrando bajo un arco de copas, símbolo de unión, alegría y satisfacción por la vida. El Diez de Copas es el cierre perfecto de un ciclo sentimental y el inicio de uno más consciente, donde reina la gratitud, la serenidad y la conexión verdadera con los demás.

tarot descubre destino el diez de copas.jpg La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy viernes 17 de octubre de 2025 es El Diez de Copas.

Tarot del viernes 17 de octubre: las predicciones de hoy en el amor, dinero y salud