La astrología celebra el ingreso del Sol en Libra de este 23 de septiembre, un evento que inaugura la temporada del equilibrio, la armonía y la justicia en los signos del zodiaco. Este tránsito anual nos insta a enfocarnos en nuestras relaciones, buscando la belleza, la cooperación y la diplomacia en todos nuestros tratos. Durante este periodo, las predicciones apuntan a un deseo colectivo de paz, donde las decisiones se tomarán de manera consciente, ponderando todas las opciones con una balanza.
Sol en Libra: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco
Para la astrología y sus predicciones, el Sol en Libra impulsa a todos los signos a buscar la armonía en las relaciones y a tomar decisiones con justicia y elegancia