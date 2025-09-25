Sol en Libra: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco

En la astrología, el significado fundamental de la entrada del Sol en Libra se relaciona con la activación de la casa de las asociaciones y los contratos, obligándonos a revisar dónde y cómo establecemos la reciprocidad con los demás. Estas predicciones se centran en el ajuste de cuentas emocionales y sociales, impulsando a los signos a actuar con elegancia y tacto. La astrología lo considera un momento ideal para redefinir el concepto de justicia personal, aprendiendo a negociar y a ceder sin perder nuestra identidad.

El Sol libriano hace que todos los signos sientan una presión sutil para embellecer su entorno y sus vínculos afectivos.