HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este domingo para los 12 signos en el día de la Serpiente de Agua

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Serpiente de Agua Yin, una jornada que invita a una energía más introspectiva, donde la observación atenta y la intuición se convierten en las principales guías. Según la astrología china, este tránsito promueve en los signos la reflexión antes de actuar, la búsqueda de respuestas en los detalles y la necesidad de cultivar la serenidad interior. El Agua Yin suaviza el carácter estratégico de la Serpiente, inclinándola hacia la diplomacia, la sensibilidad y el entendimiento profundo de las emociones. Es una jornada propicia para la meditación, el estudio, las conversaciones íntimas y la toma de decisiones prudentes.

