HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este domingo para los 12 signos en el día del Perro de Fuego

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Perro de Fuego Yang, una jornada marcada por la energía intensa, la determinación y la valentía. El Perro aporta lealtad, protección y sentido de justicia, mientras que el elemento Fuego Yang potencia en los signos la acción, la pasión y la iniciativa. Según la astrología china, este día es ideal para tomar decisiones importantes, emprender proyectos o enfrentar desafíos con coraje, pero no se recomienda la impulsividad ni los enfrentamientos innecesarios. Las actividades recomendadas incluyen liderar iniciativas, resolver conflictos pendientes y establecer planes estratégicos, mientras que lo que se debe evitar son la procrastinación, la dispersión de energías y la toma de decisiones precipitadas.

