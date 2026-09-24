Signo regente del día: Tigre

Tigre Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo

Caballo, Perro, Cerdo Animales incompatibles: Mono

Mono Actividades recomendadas: explorar, decidir, avanzar, ejercitar, iniciar

explorar, decidir, avanzar, ejercitar, iniciar Actividades a evitar: impulsividad, provocaciones, excesos

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Tigre de Agua Yang

Según el horóscopo chino, este viernes cambia de tono y presenta una energía mucho más dinámica, intuitiva y expansiva, gracias a la combinación del Tigre con el Agua Yang. Es una jornada que favorece los movimientos decididos, las ideas que necesitan espacio para crecer y aquellas conversaciones que abren puertas que parecían cerradas.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 25 de septiembre, día del Tigre de Agua Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la fuerza del Tigre puede empujarla a salir de una estrategia demasiado conservadora y mirar una posibilidad desde otro ángulo. Su inteligencia práctica funcionará mejor si se permite experimentar un poco, sin comprometer recursos importantes antes de comprobar que la idea tiene futuro

la fuerza del Tigre puede empujarla a salir de una estrategia demasiado conservadora y mirar una posibilidad desde otro ángulo. Su inteligencia práctica funcionará mejor si se permite experimentar un poco, sin comprometer recursos importantes antes de comprobar que la idea tiene futuro Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ritmo veloz del día puede parecerle más exigente de lo necesario, especialmente si todavía está procesando decisiones recientes. No tendrá que seguir cada movimiento externo; avanzar sobre una prioridad concreta será suficiente para aprovechar la corriente sin perder estabilidad

el ritmo veloz del día puede parecerle más exigente de lo necesario, especialmente si todavía está procesando decisiones recientes. No tendrá que seguir cada movimiento externo; avanzar sobre una prioridad concreta será suficiente para aprovechar la corriente sin perder estabilidad Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): su propia energía se potencia y puede despertar una fuerte necesidad de actuar, explorar o tomar una decisión que venía postergando. El Agua Yang le aporta una cuota de intuición que puede ayudarlo a moverse con mayor inteligencia, siempre que no confunda valentía con apresuramiento

su propia energía se potencia y puede despertar una fuerte necesidad de actuar, explorar o tomar una decisión que venía postergando. El Agua Yang le aporta una cuota de intuición que puede ayudarlo a moverse con mayor inteligencia, siempre que no confunda valentía con apresuramiento Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad del Tigre puede sacarlo de su zona cómoda y ponerlo ante una situación que exige una respuesta más firme de lo habitual. No necesita adoptar una actitud agresiva para hacerse respetar: una decisión serena y bien delimitada puede ser mucho más efectiva

la intensidad del Tigre puede sacarlo de su zona cómoda y ponerlo ante una situación que exige una respuesta más firme de lo habitual. No necesita adoptar una actitud agresiva para hacerse respetar: una decisión serena y bien delimitada puede ser mucho más efectiva Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía expansiva del Tigre despierta su ambición y puede devolverle entusiasmo por un proyecto que había perdido fuerza. Una idea surgida durante una conversación o desplazamiento puede tener recorrido si se ocupa de darle estructura en lugar de querer desarrollarla toda de una vez

la energía expansiva del Tigre despierta su ambición y puede devolverle entusiasmo por un proyecto que había perdido fuerza. Una idea surgida durante una conversación o desplazamiento puede tener recorrido si se ocupa de darle estructura en lugar de querer desarrollarla toda de una vez Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el Agua Yang introduce un movimiento difícil de controlar y puede hacer que prefiera observar antes de comprometerse. Esa prudencia será útil, pero no debería convertirse en una excusa para permanecer indefinidamente al margen cuando una oportunidad requiera una respuesta clara

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 25 de septiembre, día del Tigre de Agua Yang.