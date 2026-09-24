El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 25 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 25 de septiembre, día del Tigre de Agua Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Tigre
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo
- Animales incompatibles: Mono
- Actividades recomendadas: explorar, decidir, avanzar, ejercitar, iniciar
- Actividades a evitar: impulsividad, provocaciones, excesos
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Tigre de Agua Yang
Según el horóscopo chino, este viernes cambia de tono y presenta una energía mucho más dinámica, intuitiva y expansiva, gracias a la combinación del Tigre con el Agua Yang. Es una jornada que favorece los movimientos decididos, las ideas que necesitan espacio para crecer y aquellas conversaciones que abren puertas que parecían cerradas.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 25 de septiembre, día del Tigre de Agua Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la fuerza del Tigre puede empujarla a salir de una estrategia demasiado conservadora y mirar una posibilidad desde otro ángulo. Su inteligencia práctica funcionará mejor si se permite experimentar un poco, sin comprometer recursos importantes antes de comprobar que la idea tiene futuro
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ritmo veloz del día puede parecerle más exigente de lo necesario, especialmente si todavía está procesando decisiones recientes. No tendrá que seguir cada movimiento externo; avanzar sobre una prioridad concreta será suficiente para aprovechar la corriente sin perder estabilidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): su propia energía se potencia y puede despertar una fuerte necesidad de actuar, explorar o tomar una decisión que venía postergando. El Agua Yang le aporta una cuota de intuición que puede ayudarlo a moverse con mayor inteligencia, siempre que no confunda valentía con apresuramiento
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad del Tigre puede sacarlo de su zona cómoda y ponerlo ante una situación que exige una respuesta más firme de lo habitual. No necesita adoptar una actitud agresiva para hacerse respetar: una decisión serena y bien delimitada puede ser mucho más efectiva
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía expansiva del Tigre despierta su ambición y puede devolverle entusiasmo por un proyecto que había perdido fuerza. Una idea surgida durante una conversación o desplazamiento puede tener recorrido si se ocupa de darle estructura en lugar de querer desarrollarla toda de una vez
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el Agua Yang introduce un movimiento difícil de controlar y puede hacer que prefiera observar antes de comprometerse. Esa prudencia será útil, pero no debería convertirse en una excusa para permanecer indefinidamente al margen cuando una oportunidad requiera una respuesta clara
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la afinidad con el Tigre favorece su espíritu independiente y puede darle un impulso adicional para salir, moverse o recuperar una iniciativa personal. Una actividad que combine libertad y desafío puede convertirse en el punto más estimulante del viernes
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la intensidad del día puede hacer que algunas situaciones le parezcan más urgentes de lo que realmente son. Antes de asumir una responsabilidad nueva, conviene preguntarse si nace de un deseo propio o de la presión de alguien que espera demasiado de ella
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la oposición con el Tigre puede encender una dinámica de competencia o provocar que dos voluntades quieran tomar el control de una misma situación. La inteligencia estará en no entrar en ese juego: si elige sus batallas y deja pasar ciertas provocaciones, conservará mucha más energía para aquello que realmente le interesa
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el movimiento del viernes puede obligarlo a modificar un plan que consideraba suficientemente definido. En lugar de resistirse a cada cambio, puede utilizar su capacidad de organización para adaptarse rápidamente y convertir una alteración inesperada en una mejora
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la conexión con el Tigre favorece la acción con propósito y puede despertar una convicción fuerte respecto de algo que considera importante. Será un buen momento para respaldar a alguien, defender una idea o avanzar en un proyecto compartido, siempre que la determinación no se transforme en rigidez
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la afinidad con el Tigre puede darle confianza para salir de una actitud demasiado pasiva y tomar la iniciativa en un asunto personal. Una invitación, un encuentro o una propuesta inesperada puede resultar estimulante si se permite disfrutarla sin intentar anticipar de antemano cómo terminará