Signo regente del día: Búfalo

Búfalo Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Rata, Serpiente, Gallo

Rata, Serpiente, Gallo Animales incompatibles: Cabra

Cabra Actividades recomendadas: organizar, consolidar, ahorrar, revisar, avanzar

organizar, consolidar, ahorrar, revisar, avanzar Actividades a evitar: terquedad, reproches, sobrecarga

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Búfalo de Metal Yin

En el horóscopo chino, el Búfalo de Metal Yin combina paciencia con una mirada especialmente atenta hacia lo que necesita ser perfeccionado. No es una jornada para correr detrás de resultados inmediatos, sino para trabajar en una base firme para los próximos días.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 24 de septiembre, día del Búfalo de Metal Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la conexión con el Búfalo puede ayudarla a transformar una idea práctica en un plan mucho más consistente. Tendrá facilidad para ordenar recursos y descubrir dónde conviene ser paciente, especialmente si evita querer resolver todo en una sola jornada

la conexión con el Búfalo puede ayudarla a transformar una idea práctica en un plan mucho más consistente. Tendrá facilidad para ordenar recursos y descubrir dónde conviene ser paciente, especialmente si evita querer resolver todo en una sola jornada Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): su propia energía ocupa el centro del día y puede darle una determinación poco habitual para cerrar asuntos pendientes. Será una jornada adecuada para consolidar una decisión o poner en marcha algo que lleva tiempo preparando, aunque convendrá dejar espacio para escuchar otras perspectivas

su propia energía ocupa el centro del día y puede darle una determinación poco habitual para cerrar asuntos pendientes. Será una jornada adecuada para consolidar una decisión o poner en marcha algo que lleva tiempo preparando, aunque convendrá dejar espacio para escuchar otras perspectivas Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el ritmo contenido del Búfalo puede chocar con su deseo de actuar sin demasiadas restricciones. Si acepta avanzar por etapas en lugar de exigir resultados inmediatos, podrá descubrir que una estrategia paciente también puede conducirlo hacia una meta ambiciosa

el ritmo contenido del Búfalo puede chocar con su deseo de actuar sin demasiadas restricciones. Si acepta avanzar por etapas en lugar de exigir resultados inmediatos, podrá descubrir que una estrategia paciente también puede conducirlo hacia una meta ambiciosa Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía de Metal Yin puede volverlo más cuidadoso con sus palabras y con las decisiones que afectan su entorno. Un asunto doméstico, familiar o material puede encontrar una solución sencilla si evita preocuparse antes de tener todos los datos sobre la mesa

la energía de Metal Yin puede volverlo más cuidadoso con sus palabras y con las decisiones que afectan su entorno. Un asunto doméstico, familiar o material puede encontrar una solución sencilla si evita preocuparse antes de tener todos los datos sobre la mesa Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el Búfalo le propone bajar por un momento de las grandes ideas y prestar atención a aquello que sostiene sus proyectos en la práctica. Puede avanzar mucho al revisar presupuestos, tiempos o compromisos que habían quedado en segundo plano

el Búfalo le propone bajar por un momento de las grandes ideas y prestar atención a aquello que sostiene sus proyectos en la práctica. Puede avanzar mucho al revisar presupuestos, tiempos o compromisos que habían quedado en segundo plano Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la afinidad con el Búfalo favorece su capacidad para actuar con discreción y elegir cuidadosamente cada movimiento. Una cuestión que requiere estrategia puede empezar a ordenarse a su favor si mantiene la calma y no revela antes de tiempo lo que está preparando

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 24 de septiembre, día del Búfalo de Metal Yin.