El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 11 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 11 de septiembre, día de la Rata de Tierra Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Rata
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Dragón, Mono, Búfalo
- Animales incompatibles: Caballo
- Actividades recomendadas: planificar, administrar, negociar, ahorrar, establecer prioridades
- Actividades a evitar: especulación, ansiedad, decisiones apresuradas
Horóscopo chino: cómo es la energía día de la Rata de Tierra Yang
En el horóscopo chino, este viernes combina la astucia de la Rata con la solidez de la Tierra Yang, creando una jornada donde la inteligencia práctica puede tener más valor que la velocidad. La Rata sabe detectar recursos, conexiones y oportunidades que otros pasan por alto, mientras la Tierra aporta paciencia suficiente para convertir buenas ideas en algo concreto.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 11 de septiembre, día de la Rata de Tierra Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): su propia energía se encuentra reforzada y puede darle una notable capacidad para detectar dónde existe margen de crecimiento. Será un buen momento para ordenar recursos y tomar una decisión que venía estudiando, siempre que no permita que la preocupación por el futuro la haga actuar antes de tener todos los elementos
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la Tierra Yang le ofrece un terreno cómodo para trabajar con constancia y sentido práctico. Una gestión pendiente, una cuestión económica o una responsabilidad profesional puede avanzar mucho si mantiene una estrategia sencilla y no se distrae con asuntos secundarios
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el viernes le pide equilibrar su impulso de avanzar con una mirada más calculada sobre los recursos disponibles. Una meta importante puede seguir adelante, pero será más inteligente ajustar el método antes que intentar resolverlo todo mediante fuerza de voluntad
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el ambiente práctico puede ayudarlo a poner en orden una cuestión que había dejado pendiente por falta de tiempo o motivación. No necesita tomar una decisión definitiva sobre todo; basta con establecer un límite claro o un primer paso que le permita recuperar tranquilidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): existe una combinación muy productiva entre su capacidad para pensar en grande y la astucia estratégica de la Rata. Una negociación, proyecto o asunto financiero puede ofrecerle una oportunidad interesante si sabe convertir una visión ambiciosa en un plan con pasos concretos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la jornada favorece su capacidad para analizar antes de comprometerse y distinguir una propuesta atractiva de una realmente conveniente. Puede obtener una ventaja importante manteniendo cierta reserva, especialmente si todavía necesita comprobar la verdadera intención de quienes participan en una decisión
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la oposición con la Rata puede generar una jornada en la que sienta que otros intentan frenar su ritmo o condicionan demasiado sus movimientos. Lo más conveniente será evitar respuestas impulsivas y concentrarse en aquello que sí puede controlar, porque una reacción precipitada podría complicar un asunto sencillo
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la Tierra Yang puede hacer que las obligaciones prácticas ocupen más espacio del que quisiera, especialmente en cuestiones familiares o económicas. En lugar de cargar con todo, será mejor decidir qué merece atención inmediata y qué puede esperar sin consecuencias importantes
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): su inteligencia encuentra una aliada natural en la astucia de la Rata, y eso puede darle facilidad para negociar o encontrar una solución que otros no habían considerado. Una conversación aparentemente informal podría convertirse en una oportunidad concreta si sabe escuchar antes de mostrar sus propias cartas
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el viernes lo invita a prestar atención a la parte material de sus planes y no solamente a la calidad de la idea. Revisar números, condiciones o pequeños compromisos puede evitarle una complicación posterior y darle mayor seguridad para avanzar
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día puede llevarlo a preocuparse demasiado por garantizar que todo quede bajo control antes de avanzar. Le convendrá confiar más en lo que ya ha construido y reservar su esfuerzo para una cuestión concreta que realmente necesite su intervención
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el tono calculador del viernes puede hacerlo sentir menos cómodo que una jornada guiada por la espontaneidad, pero también puede ayudarlo a ordenar mejor sus recursos. Antes de aceptar una propuesta, será importante comprobar qué ofrece realmente y no dejarse convencer únicamente por las buenas intenciones de otra persona