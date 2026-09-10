Signo regente del día: Rata

Rata Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Dragón, Mono, Búfalo

Dragón, Mono, Búfalo Animales incompatibles: Caballo

Caballo Actividades recomendadas: planificar, administrar, negociar, ahorrar, establecer prioridades

planificar, administrar, negociar, ahorrar, establecer prioridades Actividades a evitar: especulación, ansiedad, decisiones apresuradas

Horóscopo chino: cómo es la energía día de la Rata de Tierra Yang

En el horóscopo chino, este viernes combina la astucia de la Rata con la solidez de la Tierra Yang, creando una jornada donde la inteligencia práctica puede tener más valor que la velocidad. La Rata sabe detectar recursos, conexiones y oportunidades que otros pasan por alto, mientras la Tierra aporta paciencia suficiente para convertir buenas ideas en algo concreto.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 11 de septiembre, día de la Rata de Tierra Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): su propia energía se encuentra reforzada y puede darle una notable capacidad para detectar dónde existe margen de crecimiento. Será un buen momento para ordenar recursos y tomar una decisión que venía estudiando, siempre que no permita que la preocupación por el futuro la haga actuar antes de tener todos los elementos

su propia energía se encuentra reforzada y puede darle una notable capacidad para detectar dónde existe margen de crecimiento. Será un buen momento para ordenar recursos y tomar una decisión que venía estudiando, siempre que no permita que la preocupación por el futuro la haga actuar antes de tener todos los elementos Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la Tierra Yang le ofrece un terreno cómodo para trabajar con constancia y sentido práctico. Una gestión pendiente, una cuestión económica o una responsabilidad profesional puede avanzar mucho si mantiene una estrategia sencilla y no se distrae con asuntos secundarios

la Tierra Yang le ofrece un terreno cómodo para trabajar con constancia y sentido práctico. Una gestión pendiente, una cuestión económica o una responsabilidad profesional puede avanzar mucho si mantiene una estrategia sencilla y no se distrae con asuntos secundarios Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el viernes le pide equilibrar su impulso de avanzar con una mirada más calculada sobre los recursos disponibles. Una meta importante puede seguir adelante, pero será más inteligente ajustar el método antes que intentar resolverlo todo mediante fuerza de voluntad

el viernes le pide equilibrar su impulso de avanzar con una mirada más calculada sobre los recursos disponibles. Una meta importante puede seguir adelante, pero será más inteligente ajustar el método antes que intentar resolverlo todo mediante fuerza de voluntad Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el ambiente práctico puede ayudarlo a poner en orden una cuestión que había dejado pendiente por falta de tiempo o motivación. No necesita tomar una decisión definitiva sobre todo; basta con establecer un límite claro o un primer paso que le permita recuperar tranquilidad

el ambiente práctico puede ayudarlo a poner en orden una cuestión que había dejado pendiente por falta de tiempo o motivación. No necesita tomar una decisión definitiva sobre todo; basta con establecer un límite claro o un primer paso que le permita recuperar tranquilidad Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): existe una combinación muy productiva entre su capacidad para pensar en grande y la astucia estratégica de la Rata. Una negociación, proyecto o asunto financiero puede ofrecerle una oportunidad interesante si sabe convertir una visión ambiciosa en un plan con pasos concretos

existe una combinación muy productiva entre su capacidad para pensar en grande y la astucia estratégica de la Rata. Una negociación, proyecto o asunto financiero puede ofrecerle una oportunidad interesante si sabe convertir una visión ambiciosa en un plan con pasos concretos Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la jornada favorece su capacidad para analizar antes de comprometerse y distinguir una propuesta atractiva de una realmente conveniente. Puede obtener una ventaja importante manteniendo cierta reserva, especialmente si todavía necesita comprobar la verdadera intención de quienes participan en una decisión

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 11 de septiembre, día de la Rata de Tierra Yang.