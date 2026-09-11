Signo regente del día: Búfalo

Búfalo Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Rata, Serpiente, Gallo

Rata, Serpiente, Gallo Animales incompatibles: Cabra

Cabra Actividades recomendadas: ordenar, reparar, ahorrar, descansar, terminar pendientes

ordenar, reparar, ahorrar, descansar, terminar pendientes Actividades a evitar: terquedad, sobrecarga, discusiones

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Búfalo de Tierra Yin

En el horóscopo chino, el Búfalo de Tierra Yin favorece la paciencia, el sentido práctico y la capacidad de ocuparse de aquello que necesita tiempo para quedar bien hecho, mientras la polaridad Yin invita a actuar sin hacer demasiado ruido.

Horóscopo chino: las predicciones del sábado 12 de septiembre, día del Búfalo de Tierra Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una energía que puede ayudarla a transformar una preocupación en un plan sencillo y manejable. La afinidad con el Búfalo favorece especialmente los asuntos materiales, por lo que una decisión relacionada con dinero, trabajo o administración puede quedar mejor encaminada

encuentra una energía que puede ayudarla a transformar una preocupación en un plan sencillo y manejable. La afinidad con el Búfalo favorece especialmente los asuntos materiales, por lo que una decisión relacionada con dinero, trabajo o administración puede quedar mejor encaminada Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la presencia de su propia energía refuerza su capacidad para sostener aquello que considera importante sin dejarse arrastrar por distracciones. Puede avanzar mucho en una cuestión que requiere paciencia, aunque tendrá que recordar que descansar también forma parte de una buena estrategia

la presencia de su propia energía refuerza su capacidad para sostener aquello que considera importante sin dejarse arrastrar por distracciones. Puede avanzar mucho en una cuestión que requiere paciencia, aunque tendrá que recordar que descansar también forma parte de una buena estrategia Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el ritmo pausado del sábado puede parecerle poco estimulante cuando siente deseos de obtener resultados rápidos. Sin embargo, una tarea que parecía avanzar demasiado lentamente puede ofrecerle una satisfacción especial si decide terminarla con cuidado en lugar de abandonarla para buscar algo nuevo

el ritmo pausado del sábado puede parecerle poco estimulante cuando siente deseos de obtener resultados rápidos. Sin embargo, una tarea que parecía avanzar demasiado lentamente puede ofrecerle una satisfacción especial si decide terminarla con cuidado en lugar de abandonarla para buscar algo nuevo Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la Tierra Yin puede darle una sensación de mayor estabilidad y favorecer decisiones relacionadas con el hogar, la familia o sus asuntos personales. Un espacio ordenado y agradable tendrá un efecto positivo sobre su ánimo y puede ayudarlo a recuperar claridad para la semana que comienza

la Tierra Yin puede darle una sensación de mayor estabilidad y favorecer decisiones relacionadas con el hogar, la familia o sus asuntos personales. Un espacio ordenado y agradable tendrá un efecto positivo sobre su ánimo y puede ayudarlo a recuperar claridad para la semana que comienza Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el Búfalo le pide bajar la velocidad y prestar atención a la estructura que sostiene sus grandes objetivos. No necesita renunciar a sus ambiciones, pero sí comprobar que los detalles prácticos están suficientemente firmes antes de intentar dar el siguiente salto

el Búfalo le pide bajar la velocidad y prestar atención a la estructura que sostiene sus grandes objetivos. No necesita renunciar a sus ambiciones, pero sí comprobar que los detalles prácticos están suficientemente firmes antes de intentar dar el siguiente salto Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): existe una armonía natural con la energía del día, especialmente para cuestiones que requieren concentración, discreción y visión a largo plazo. Puede descubrir que una pequeña modificación en su estrategia mejora considerablemente un proyecto que hasta ahora avanzaba con demasiadas dificultades

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 12 de septiembre, día del Búfalo de Tierra Yin.