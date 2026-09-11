El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 12 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 12 de septiembre, día del Búfalo de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Búfalo
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Rata, Serpiente, Gallo
- Animales incompatibles: Cabra
- Actividades recomendadas: ordenar, reparar, ahorrar, descansar, terminar pendientes
- Actividades a evitar: terquedad, sobrecarga, discusiones
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Búfalo de Tierra Yin
En el horóscopo chino, el Búfalo de Tierra Yin favorece la paciencia, el sentido práctico y la capacidad de ocuparse de aquello que necesita tiempo para quedar bien hecho, mientras la polaridad Yin invita a actuar sin hacer demasiado ruido.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 12 de septiembre, día del Búfalo de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una energía que puede ayudarla a transformar una preocupación en un plan sencillo y manejable. La afinidad con el Búfalo favorece especialmente los asuntos materiales, por lo que una decisión relacionada con dinero, trabajo o administración puede quedar mejor encaminada
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la presencia de su propia energía refuerza su capacidad para sostener aquello que considera importante sin dejarse arrastrar por distracciones. Puede avanzar mucho en una cuestión que requiere paciencia, aunque tendrá que recordar que descansar también forma parte de una buena estrategia
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el ritmo pausado del sábado puede parecerle poco estimulante cuando siente deseos de obtener resultados rápidos. Sin embargo, una tarea que parecía avanzar demasiado lentamente puede ofrecerle una satisfacción especial si decide terminarla con cuidado en lugar de abandonarla para buscar algo nuevo
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la Tierra Yin puede darle una sensación de mayor estabilidad y favorecer decisiones relacionadas con el hogar, la familia o sus asuntos personales. Un espacio ordenado y agradable tendrá un efecto positivo sobre su ánimo y puede ayudarlo a recuperar claridad para la semana que comienza
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el Búfalo le pide bajar la velocidad y prestar atención a la estructura que sostiene sus grandes objetivos. No necesita renunciar a sus ambiciones, pero sí comprobar que los detalles prácticos están suficientemente firmes antes de intentar dar el siguiente salto
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): existe una armonía natural con la energía del día, especialmente para cuestiones que requieren concentración, discreción y visión a largo plazo. Puede descubrir que una pequeña modificación en su estrategia mejora considerablemente un proyecto que hasta ahora avanzaba con demasiadas dificultades
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el ambiente estable puede resultarle algo pesado si necesita movimiento constante para sentirse motivado. Lo más conveniente será no pelear contra ese ritmo y utilizarlo para recuperar energía, organizar una salida futura o resolver algo práctico que después le permita moverse con mayor libertad
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la oposición con el Búfalo puede hacer que ciertas obligaciones se sientan más pesadas de lo habitual. Será importante no interpretar cada diferencia de criterio como un desafío personal y, sobre todo, evitar comprometerse con tareas que después terminarán generándole resentimiento
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el sábado le ofrece menos estímulos externos, pero precisamente por eso puede concentrarse en una idea que llevaba tiempo dejando para después. Si utiliza su ingenio para simplificar en lugar de buscar constantemente una alternativa nueva, conseguirá un resultado mucho más sólido
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la afinidad con el Búfalo favorece su disciplina y su capacidad para convertir una intención en algo concreto. Es un buen momento para ocuparse de detalles que suelen quedar relegados, porque una mejora aparentemente pequeña puede terminar teniendo bastante impacto
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la estabilidad del día puede darle seguridad, aunque también existe el riesgo de quedarse demasiado pendiente de obligaciones ajenas. Será más provechoso reservar parte del sábado para sí mismo y recuperar fuerzas antes de volver a asumir responsabilidades durante la próxima semana
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía de Tierra Yin le propone bajar el ritmo y prestar atención a necesidades que normalmente posterga por atender a los demás. Una actividad sencilla, un cambio en el entorno doméstico o unas horas de auténtico descanso pueden devolverle más equilibrio del que esperaba