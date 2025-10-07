En el horóscopo chino, el Perro de Metal Yang irradia una energía de firmeza, lealtad y justicia interior. El Perro simboliza la integridad, la protección y el sentido de propósito, mientras que el elemento Metal Yang intensifica la disciplina, la valentía y el deseo de actuar con rectitud. En la astrología china, esta combinación impulsa a los signos a mantener los principios, defender causas nobles y tomar decisiones basadas en la honestidad. Es un día excelente para fortalecer vínculos, resolver malentendidos y asumir compromisos con claridad moral. Las actividades recomendadas son aquellas que promuevan la cooperación, la planificación estratégica y el cumplimiento de responsabilidades; las que conviene evitar son los juicios severos, la impaciencia y la rigidez en la comunicación.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 8 de octubre, día del Perro de Metal Yang