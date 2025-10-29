Polaridad: Yang

Animales compatibles: Rata, Dragón y Serpiente

Animales incompatibles: Tigre y Cerdo

Actividades recomendadas: socializar, negociar, improvisar, estudiar temas nuevos

Actividades a evitar: tomar decisiones impulsivas, subestimar a los demás, exponerse emocionalmente

Horóscopo chino: la energía del Mono de Agua Yang

En el horóscopo chino, el Mono de Agua Yang es un día vibrante, inteligente y estratégico, donde la mente fluye con rapidez y la creatividad se mezcla con la intuición. Su energía favorece las soluciones inesperadas, los acuerdos rápidos y los intercambios sinceros entre personas de ideas opuestas. Conviene aprovechar este impulso para probar algo nuevo o encontrar una salida ingeniosa a lo que parecía estancado. Sin embargo, la tendencia a querer tener siempre la razón puede complicar vínculos o generar malentendidos, por lo que es mejor escuchar y fluir. Este día impulsa los aprendizajes, los contactos provechosos y las conversaciones con potencial de abrir puertas a futuro.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 30 de octubre, día del Mono de Agua Yang