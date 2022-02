¡Tremendo video! Así maltrataba el futbolista Kurt Zouma a sus gatos

Kurt-Zouma-1.jpg

El hermano del jugador francés tomó las imágenes y las compartió en la red social Snapchat con el título de "está comenzando" y le agregó emojis de risas.

El jugador que se desempeña en la Premier League les dio patadas y golpes a los animales frente a su hijo, en su mansión de 2 millones de euros.

"El jugador ha aceptado inmediatamente la multa y ha pedido que la cantidad sea destinada a una organización de protección de los derechos de los animales", añadió el West Ham.

Le quitaron los gatos

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la mayor asociación de defensa de los animales, afirmó que les fueron quitados los dos gatos al futbolista.

"Nos gustaría tranquilizar a todo el mundo ya que estamos investigando y los gatos están a salvo. Cuidamos de ellos", dijo en Twitter la RSPCA.

Además, Adidas anunció este miércoles que rompió el contrato que tenía con el galo. "Cerramos nuestra investigación y podemos confirmar que Kurt Zouma ya no es un deportista con contrato con Adidas”, señaló a la AFP en un correo electrónico la compañía alemana.

Se disculpó

"Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento", admitió el futbolista de 27 años luego de las críticas que recibió el video.