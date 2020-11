El joven en ese entonces tenía solo 3 años pero cuando tenía 13, su padre (Marcelo Lara) le contó los hechos.

"Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar", contó Santiago Lara hace unos años a Big Bang News.

Esa historia del joven fue tomando fuerza con el correr del tiempo porque Matías Morla, abogado de Diego Maradona, admitió que era posible que el joven fuese hijo del astro. Sin embargo, no hubo un estudio de ADN en estos años.

En el programa Suelta la sopa, de Telemundo, a dos días de la muerte de Maradona, se informó que Lara formalizó a través de su abogado José Núñez, el pedido de exhumación del cuerpo para obtener una muestra de ADN y finalmente terminar con el proceso de filiación que está en trámite en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata.

santiago lara hijo diego maradona 1.jpg Quién es Santiago Lara, el joven que pidió la exhumación del cuerpo de Maradona y asegura ser su hijo

En el escrito, pide que se designe un perito especialista en examen de tipicidad de ADN con el objetivo de establecer los porcentajes de compatibilidad entre Lara y Maradona, y que los restos del Diez sean trasladados a la morgue de La Plata "para su conservación".

"Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar consistente en una medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN", reza la solicitud presentada ante la Justicia.

santiago lara hijo diego maradona 4.jpg

Santiago Lara fue consultado por el posible revuelo que causaría una exhumación del cuerpo de Diego pero el joven preguntó sin vueltas. "Si no se hace, ¿quién me va a dar el ADN?".

santiago lara hijo diego maradona 3.jpg