Paulo Dybala consiguió el permiso para viajar a Argentina

La causa por la que Juventus no permitía a Paulo Dybala sumarse tenía que ver con que a menos de un día del viaje, no querían gestionarle la autorización para salir del país, habida cuenta de que actualmente hay varios casos sospechosos de coronavirus entre jugadores de la Juventus, y por ello le informaron al club que todos debían permanecer juntos mínimo hasta el jueves 8 de octubre, día en el que Argentina debuta contra Ecuador.

Finalmente, y tras una reunión de urgencia hasta altas horas de la madrugada italiana, entre los pesos pesado del plantel y los máximos dirigentes, dieron luz verde pero con la condición de que cada jugador que vaya a su seleccionado, incluido Paulo Dybala lógicamente, se hagan responsables ante un posible contagio. Es decir, el club no quiere tener nada que ver con un posible brote en el plantel, a causa de permitir el éxodo de Cristiano Ronaldo, Juan Guillermo Cuadrado y Rodrigo Bentancur, entre otros.

El primer síntoma de que algo no andaba bien en el mundo bianconero se dio precisamente este domingo cuando, Napoli, rival de turno de la Juventus, decidió no viajar y por ende no presentarse a jugar en el partido por la cuarta fecha de la Serie A, dado que en el plantel napolitano hay dos jugadores contagiados, y según se dijo, sabían que había casos sospechosos en Juventus.

La lista de Scaloni

Arqueros: Esteban Andrada, Franco Armani, Emiliano Martínez y Juan Musso.

Defensores: Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Nicolás Domínguez, Alejandro Gómez, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Lucas Ocampos, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Eduardo Salvio.

Delanteros: Lucas Alario, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Giovanni Simeone.