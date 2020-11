Murió Diego Maradona: su vida en 60 fotos

Diego Armando Maradona (72) (1).jpg Maradona se inició en Argentinos Juniors.

"No quiero dramatizar pero créeme que me cortaron las piernas. No corrí por la droga, corrí por el corazón y la camiseta".

Diego Armando Maradona (71) (1).jpg Diego dio doping positivo en el Mundial 94.

“Esto es para la Italia rica, que se piensan que Nápoles es el norte de Africa”.

Diego Armando Maradona (1).png Llevó al Nápoli a sus dos únicos scudettos.

“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón...... de octava y lo que siga en el campeonato este”.

Diego Armando Maradona (70) (1).jpg Desde chico brilló en los Cebollitas.

“Con Macri pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez”.

Diego Armando Maradona (68) (1).jpg Con Macri siempre tuvo cruces polémicos.

“Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana”.

Diego Armando Maradona (10).jpg Maradona es todo un showman.

“Si la Justicia le da la razón a Claudia, yo soy Chirolita. Claudia se agarra de un palo prendido, a una brasa, porque sabe que pierde en todos los lugares. La mujer de Maradona, que sale de Paternal, no tiene un trabajo, no sabía cocinar… ¿A vos te parece que esa Claudia tenga siete departamentos en Miami? ¡No! Esa es toda plata de papá”.

Diego Armando Maradona (11).jpg Su relación con Claudia terminó en la justicia.

"Sin Claudia, hoy yo estaría en el jonca. La droga te mata. Te aniquila".

Diego Armando Maradona (74).jpg Maradona estuvo al borde de la muerte.

"He jugado el Barcelona-Real Madrid, pero el Boca-River es distinto. Se me inflama el pecho. Es como dormir con Julia Roberts".

Diego Armando Maradona (73).jpg Maradona pasó dos años por el Barcelona.

“Mis hijas legítimas son Dalma y Gianina. Los demás hijos son de la plata o de la equivocación”.

Diego Armando Maradona (2).jpg Su vuelta al fútbol argentino fue en Newell's.

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”.

Diego Armando Maradona (75).jpg Tras el primer dóping jugó una temporada en el Sevilla.

"Los alemanes llegaron enteros y nosotros jugamos en llanta. No hacía falta que nos robaran, como nos robaron. A mis compañeros, les pido disculpas. Porque el maltrato que sufrieron durante todo el mundial (de Italia 90), fue por mi culpa".

Diego Armando Maradona (67).jpg En Italia 90 lloró tras perder la final.

“¿Está muerto que no me contesta? No me va a contestar porque es un botón”.

Diego Armando Maradona (65).jpg Con Castrilli se enfrentó más de una vez.

"Es simple la historia. Tuve al mejor Messi y se lo digo en la cara a cualquiera, se pasaba de a cinco; y el tema de los tiros libres: terminábamos el entrenamiento y nos íbamos a patear con Leo, y ahí el empezó a patear al arco: le pegás en el medio, es simple, me van a dar el Oscar porque te enseñé esto. Y me decía ‘le pego en el medio y se me va así’. Y ahora las cuelga a todas".

Diego Armando Maradona (50).jpg Maradona y Messi juntos en Sudáfrica 2010.

“A los que no creían en este equipo, con el perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando”.

Diego Armando Maradona (22).jpg Con Bilardo celebrando la clasificación al Mundial.

"La camiseta de Boca es azul y oro, no azul, blanco y oro. Esa es la camiseta de Michigan State".

Diego Armando Maradona (62).jpg Se retiró en el 97 jugando en Boca.

"Yo estuve al borde la muerte, a mí esto (perder la final del ascenso con Dorados) no me hace nada. Estoy triste por los chicos, pero por mí no. Yo gané, empaté y perdí en la vida. Créanme que yo estoy triste por mis muchachos".

Diego Armando Maradona (57).jpg Dirigió a Dorados de Sinaloa, en la segunda de México.

“Te voy a contar un secreto Shilton: fue con la mano”.

Diego Armando Maradona (42).jpg La mano de Dios, uno de sus goles más famosos.

“Lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol es saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Tenerla en tus manos. Somos miles y miles de jugadores y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa copa”.

Diego Armando Maradona (25).jpg En México 86 alcanzó la gloria eterna.

“El pase a Boca lo inventé yo. El quía armó todo. La verdad es que Boca no tenía un sope para pagarme”.

Diego Armando Maradona (5).jpg Pasó a Boca en 1981 y fue campeón.

"De una patada en el culo pasé de Fiorito a la cima del mundo y me las tuve que arreglar solito".

Diego Armando Maradona (55).jpg En Rusia 2018: iluminado y eterno.

“El papa Francisco es mucho más que Maradona. Él es el verdadero fuera de serie. El mundo lo necesita. Menos mal que no fue arquero".

Diego Armando Maradona (47).jpg Visitó a Francisco en el Vaticano.

"A Papá Noel le pediría que parara mi vida a los 25 años, para que pudiera jugar siempre a la pelota".

Diego Armando Maradona (39).jpg Con la pelota, su gran amiga.

“Por mi madre yo estaría dispuesta a matar o abandonar el fútbol. Ella es mi amor más grande”.

Diego Armando Maradona (34).jpg Doña Tota, su madre, fue su gran amor.

"El plantel del '86 lo era todo. El equipo que hicimos, que construimos en el predio del América fue maravilloso. Fue algo que lamentablemente no se va a volver a dar, a ver, a repetir. Le pediría a Dios que lo repita, pero es muy difícil, muy difícil".

Diego Armando Maradona (36).jpg Maradona y la Copa del Mundo en 1986.

"¿Grondona qué vende en la ferretería:¿diamantes?".

Diego Armando Maradona (33).jpg Con Julio Grondona: amor y odio.

“Con Bilardo nos cagamos mil veces a trompadas en una pieza.”

Diego Armando Maradona (21).jpg Con Bilardo compartieron muchas experiencias.

"Con Pelé no podríamos haber jugado juntos porque no me hubiera gustado tener un mal compañero"

Diego Armando Maradona (8).jpg Acusó a Pelé de debutar "con un pibe".

“Me pareció mentira tener un cacho de historia tan cerca. Es un seductor y usa todo para envolverte. Dicen que él arrancó con doce hombres y tres fusiles en la Sierra Maestra y ahora me doy cuenta de por qué ganó: tiene una convicción de hierro. Fidel Castro es una personalidad imposible de olvidar”.

Diego Armando Maradona (41).jpg Maradona fue muy amigo de Fidel Castro.

"Yo le diría al sheik o al príncipe que me hagan un contrato de por vida y me quedo a vivir en Dubai."

Diego Armando Maradona (37).jpg Trabajó y vivió varios años en Emiratos Árabes.

"Si yo estaba con Riquelme en el vestuario y hacía lo que dicen que hizo lo boxeaba de lunes a viernes, sábado lo dejaba descansar y el domingo que salga a la cancha".

Diego Armando Maradona (9).jpg Con Riquelme también tuvo idas y venidas.

“Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua”.

Diego Armando Maradona (6) (1).jpg Guillermo Cóppola fue su amigo y representante.

“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

Diego Armando Maradona (3).jpg Su despedida en La Bombonera fue inolvidable.

"Qué hijos de puta los japoneses que inventaron el celular, y encima con cámara. Vos venís de un vuelo de 24 horas, con los pelos por acá... de darte un pastillazo y bajás y te graban y te dicen 'mirá qué borracho que está', si vengo de no dormir en 24 horas, hermano”.

Diego Armando Maradona (7).jpg En Cuba se recuperó de las drogas.

"Bilardo fue a mi casa en Nápoles y me dijo 'no lo llevo a Caniggia al Mundial'. Yo le contesté está bien, somos dos los que no vamos".

Diego Armando Maradona (4).jpg El piquito con Caniggia quedó para la posteridad.

"Déjenme vivir mi vida, yo no quiero ser ejemplo de nadie".

Diego Armando Maradona (58).jpg Volvió como DT de Gimnasia La Plata y fue homenajeado en todas las canchas.

"Cuando se metan con mi viejo, me voy a gastar toda la plata en granadas".

Diego Armando Maradona (44).jpg Con su padre, Don Diego, en su palco de La Bombonera.

“Si para ser técnico de la selección hay que hacer lobby y hablar con periodistas como Niembro, yo abandono. Renuncio al cargo”.

Diego Armando Maradona (28).jpg En Sudáfrica 2010 no se comió "el chamuyo de los alemanes".

“Un árabe me quiso regalar un zoológico. Le dije: ‘Esperá maestro, quien le da de comer al león, yo tengo un cagazo bárbaro’. La casa era hermosa, pero estaba a 100 kilómetros de la piscina, el baño estaba a 50 kilómetros. Le dije: ‘¿Acá andaban en moto, viejo?’”.

Diego Armando Maradona (38).jpg Diego pasó de Villa Fiorito al lujo de Dubai.

"Vamos a seguir este camino, que empezó con Néstor y sigue Cristina. Y si mañana dicen Diego se hizo cristinista, se equivocan: soy cristinista".

Diego Armando Maradona (31).jpg Maradona apoyó a Cristina Kirchner.

"Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, pero volvería a hacerlo. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta".

Diego Armando Maradona (35).jpg Ante Inglaterra, en 1986, se convirtió en leyenda.

"Mi mayor rebeldía con el poder fue contra los militares. No los quiere nadie. Videla era un bicho vigilante, me mandó a cortar el pelo, saliendo campeón del mundo del 79. 'Que vigilante', dije yo, que botón".

Diego Armando Maradona (1).jpeg Tras ser campeón mundial juvenil en 1979 hizo el servicio militar.

“Soy completamente izquierdista, de pie, de fe y de cerebro”.

Diego Armando Maradona (53).jpg Apoyó a Chávez y Maduro en Venezuela.

"Giannina me pedía un vaso de agua y yo estaba tirado en la cama y no se lo podía alcanzar. No me podía levantar. Me sentía pegado al colchón. Y me temblaba la mano. ‘Y papi ¿me das agua?‘, me decía. Y yo que no podía: ‘Sí mamita sí‘. Pero no podía. La cocaína me había nublado completamente. No me dejaba libre el cerebro”.

Diego Armando Maradona (14).jpg Con sus hijas comparte la pasión por Boca.

“Pase lo que pase, dirija quien dirija, todo el mundo sabe que la camiseta diez de la Selección seguirá siendo mía. Para siempre”.

Diego Armando Maradona (66).jpg Capitán y líder en el Mundial de Italia.

"Soy más importante que Macri: él puede vender 100.000 autos, pero yo regalé fútbol en todo el mundo".

Diego Armando Maradona (61).jpg En Boca estuvo como dirigente pero no duró mucho.

"¿Yo en contra de los homosexuales? Para nada. Es mejor que existan porque así dejan más mujeres libres para los que somos machos de verdad".

Diego Armando Maradona (52).jpg Rocío Oliva fue una de sus parejas.

"Quiero convertirme en el ídolo de los chicos pobres de Nápoles, porque ellos son como lo fui yo en Buenos Aires".

Diego Armando Maradona (2).png En Nápoles se llenó el estadio para recibirlo.

"Los boludos son como las hormigas, están en todas partes".

Diego Armando Maradona (43).jpg Maradona siempre, por elección, se enfrentó con el poder.

“Al principio la droga te pone eufórico. Es como ganar un campeonato. Y pensás: mañana qué importa, si hoy gané el campeonato”.

Diego Armando Maradona (23).jpg Maradona siempre generó amores y odios.

“Miren que me han puesto apodos, pero Pelusa es el que más va conmigo porque me devuelve a la infancia en Fiorito. Me acuerdo de los Cebollitas, de los arcos de caña, cuando jugábamos solamente por la Coca y el sándwich. Eso era más puro”.

Diego Armando Maradona (12).jpg Con el Gordo Porcel, en una película.

"Yo a Putín lo banco a muerte, porque está con nosotros, es Fidel Castro y Chávez en potencia. Se la banca el chiquitito eh, si te pega una patada de karate..."

Diego Armando Maradona (51).jpg Con Vladimir Putin y Pelé en Rusia.

“Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono…”.

Diego Armando Maradona (54).jpg Una obra de arte con la cara de Diego.

"Ni siquiera el día que me muera seré capaz de dejar el fútbol".

Diego Armando Maradona (16).jpg En el showbol siguió gritando goles.

“Cuando me dicen que soy Dios, yo respondo que están equivocados. Soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego".

Diego Armando Maradona (13).jpg En Nápoles es como San Gennaro.

"A los futbolistas nos gusta la noche, pero más un partido de fútbol. Nunca cometería el error de cambiar un estadio rebosante de hinchas por una mísera noche loca".

Diego Armando Maradona (48).jpg Con el Gordo Ronaldo, un encuentro de cracks.

"A los políticos les saco una ventaja. Ellos son públicos, yo soy popular".

Diego Armando Maradona (30).jpg Recibió distinciones de todo tipo en el país y en el extranjero.

“En este país siempre pasa lo mismo. Es el mismo partido que lo pasan cuarenta mil veces en diferido”.

Diego Armando Maradona (64).jpg Con Alberto Fernández en el inicio de su gobierno.

"No, no, creo que lástima no se le tiene a nadie maestro, pelealo, tenele bronca, pero lástima... a nadie".

Diego Armando Maradona (27).jpg Maradona estuvo en 4 mundiales como jugador y uno como DT.

"A Toresani le digo Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos".