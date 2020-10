Martín Astudillo: "Hay cosas que me generan mucho malestar"

El Federal A comenzaría el 22 o el 29 de noviembre y el formato de la competencia se definirá los días 23 o 24 de octubre y no habría hexagonal para conseguir el ascenso, algo que estaba previsto antes del parate por la pandemia del coronavirus.

Martín Astudillo, DT del Globo, dio su punto de vista y aseguró estar bastante molesto: "Me genera mucho malestar, las cosas no se manejan de manera profesional, se manejan por amistades, por compromisos y esto no es así. Si queremos ser serios tenemos que hacer algo de forma profesional, en tener autoridad todos los clubes y que no dictaminen algunos".

Y agregó: "En un principio se iba a jugar un hexagonal, ahora cambió y dicen que el que quiera participar que lo haga. Parece un intercolegial, donde participan varios colegios y dicen el que quiera participar que se anote, son cosas que no me entran en la cabeza y me molestan muchísimo".

"Yo sigo esperando que cambien las cosas, aguardo que los cambios que vengan sean para bien, siguen sucediendo cosas que no tienen explicación. Te da bronca no saber el formato que se va a disputar y cuando va arrancar el Federa A. Son todos supuestos y no hay nada concreto", remarcó con mucha bronca.

El torneo comenzaría el 22 o 29 de Noviembre.

Podrán participar todos los clubes que quieran.

Formato a definir el 23 o 24 de Octubre.



Sobre la resolución que tomen, el entrenador manifestó que "estamos preparados para la resolución que tomen. Lo vamos afrontar de la mejor manera posible para el torneo que se juegue".

Astudillo se refirió a la llegada de Fernando Núñez

Martín Astudillo se refirió a la llegada del delantero Fernando Núñez: "Su incorporación es muy importante. Estamos muy conformes con los refuerzos que han llegado ya que han jerarquizado el plantel y habrá una competencia sana, estamos muy conformes con la pretemporada que estamos realizando".