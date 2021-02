"Estoy tranquilo con lo que hacemos, todo se conversa con los dirigentes. Es un club difícil en algunos aspectos, mi llegada y el arribo del un grupo empresario que colabora con el club hizo que varios kioscos se tengan que cerrar. Eso parece que algunos no lo perdonan, en ningún momento vine para perjudicar al club", contó Straccia en diálogo con Ovación 90 (Radio Nihuil).

Y siguió: "Tratamos de dar lo mejor, a veces los resultados se dan y otras veces no. Tenemos la consciencia tranquila que vinimos a sumar. Lo que digan los anónimos no me interesan, me enfoco en el trabajo y que nadie nos desvirtúe de eso".

Respecto a los refuerzos, el entrenador rosarino comentó que buscan dos centrodelanteros y con el arribo de la última incorporación, el volante Daniel Fabello, se bajarán del mercado de pases. Vale recordar que ya cerraron también a dos atacantes: Juan Carlos Lescano y Rodrigo Maldonado.

"Estamos conforme con lo que estamos haciendo y nos gustaría tener a todos los refuerzos. Mi prioridad era un delantero-centro y todavía no lo tenemos, es difícil porque no hay lo que queremos en el mercado. Estamos buscando por todos lados para conseguirlo", explicó Marcelo Straccia.

"Si bien teníamos dos jugadores en esa posición decidimos dar un volantazo para esperar conseguir el nueve que deseamos", añadió.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCSIRoficial%2Fstatus%2F1356733324333637634 #PrimeraNacional



El plantel profesional sigue con la puesta a punto en Mar del Plata.



Por la mañana realizó trabajos de fuerza y potencia, mientras que por la tarde se entrena en el Club Atlético Mar del Plata.#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/YdF2prKkfi — Independiente Riv. (@CSIRoficial) February 2, 2021

Sobre el aspecto físico del plantel, que no se vio la mejor versión el torneo pasado, comentó: "Tuvimos muchos inconvenientes en lo físico ya que tuvimos varios chicos con coronavirus y todas las semanas hubo que cambiar el cronograma. Incluso jugaron chicos que no estaban bien, pero en ese momento eran lo mejor".

Y de la idea de juego opinó: "En cuanto a la idea futbolística necesitamos lograr un orden, una recuperación de pelota más rápida tras la pérdida y no regalar espacios. Tener una amplitud ofensiva y terminación con los delanteros, algo que estamos buscando y no tuvimos".

Por otro lado, tras la salida de Cristian Aracena, aseguró que Damián Cebreiro será el arquero titular. "Confíanos en las cualidades de Cebreiro. Vuelve con nosotros Emmanuel Cerrincione (está a préstamo en FADEP) y no queremos cargarnos con jugadores en ese puesto porque están Diego Atencio (juvenil que hace una semana firmó contrato) y el sudafricano Brad Dayan Norman (24 años). La idea es darle toda la confianza a Damián y va a arrancar atajando él".

La salida del Pity Aracena

"Aracena conmigo nunca tuvo ningún inconveniente, ha sido un gran profesional. Repito para que quede claro, con nosotros puntuablemente nunca tuvo problemas. Es una cuestión deportiva y nada más desde mi lugar".

La vuelta de Yair Marín

"Íbamos a traer un central zurdo, pero hay cuestiones económicas que priorizar y sentí que Marín no había estado en una plenitud física. Por eso me junté con él para saber como estaba y si tenía alguna propuesta, luego me junté con distintos integrantes del cuerpo técnico y decidimos que se sume. Es un futbolista que puede jugar de central o lateral y es zurdo, como no trajimos a nadie en ese puesto lo sumamos".